Liquid Glass v iOS 26: Co se vyplatí znát

Jednotný vzhled napříč zařízeními
Liquid Glass sjednocuje vizuální styl všech operačních systémů Applu. Ať už používáte iPhone, iPad, Mac nebo Apple Watch, rozhraní vypadá a chová se podobně – s důrazem na konzistenci, plynulé přechody a stejný designový jazyk. Apple tak odpovídá na rostoucí požadavky uživatelů, kteří dnes běžně používají více jeho zařízení denně a očekávají, že se budou „chovat stejně“.
Design inspirovaný skutečným sklem
Jak název napovídá, Liquid Glass čerpá inspiraci z fyzikálních vlastností reálného skla. Ovládací prvky, panely a ikony jsou průhledné, jemně rozmazané a reagují na světlo i pohyb. Když se dotknete displeje nebo posunete obsah, prvky se dynamicky přizpůsobí — třeba změnou jasu nebo odrazem světla. Výsledkem je uživatelské rozhraní, které působí živě, elegantně a zároveň přirozeně.
Nové technologie pro novou éru
Liquid Glass by nebylo možné bez výrazného pokroku v oblasti výkonu. Čipy poslední generace umožňují plynulé vykreslování v reálném čase, animace bez zadrhávání, a interakce, které působí téměř fyzicky. Obsah na obrazovce mění barvu podle kontextu, automaticky se přizpůsobuje světlému nebo tmavému režimu a reaguje na polohu prstů i kurzoru s precizností známou spíše z macOS.
Staronové ovládání
Ačkoli Liquid Glass působí moderně a v mnoha ohledech nově, Apple kladl důraz na to, aby neztratil důvěrně známé principy ovládání. Uživatelské rozhraní má být nejen krásné, ale také funkční. Například rozbalovací nabídky se nyní chovají podobně jako na Macu, lišty s nástroji se při scrollování chytře skrývají a objevují, a samotná navigace působí čistším a přehlednějším dojmem.