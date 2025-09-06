Zavřít reklamu

Liquid Glass v iOS 26: Co se vyplatí znát

Jednotný vzhled napříč zařízeními

Liquid Glass sjednocuje vizuální styl všech operačních systémů Applu. Ať už používáte iPhone, iPad, Mac nebo Apple Watch, rozhraní vypadá a chová se podobně – s důrazem na konzistenci, plynulé přechody a stejný designový jazyk. Apple tak odpovídá na rostoucí požadavky uživatelů, kteří dnes běžně používají více jeho zařízení denně a očekávají, že se budou „chovat stejně“.

watchOS 26 official 9 watchOS 26 official 9
watchOS 26 official 8 watchOS 26 official 8
watchOS 26 official 10 watchOS 26 official 10
watchOS 26 official 4 watchOS 26 official 4
watchOS 26 official 5 watchOS 26 official 5
watchOS 26 official 2 watchOS 26 official 2
watchOS 26 official 3 watchOS 26 official 3
macOS 26 Tahoe official 13 macOS 26 Tahoe official 13
macOS 26 Tahoe official 11 macOS 26 Tahoe official 11
macOS 26 Tahoe official 12 macOS 26 Tahoe official 12
macOS 26 Tahoe official 14 macOS 26 Tahoe official 14
macOS 26 Tahoe official 15 macOS 26 Tahoe official 15
iPadOS 26 Phone App iPadOS-26-Phone-App
iPadOS 26 Journal App iPadOS-26-Journal-App
iPadOS 26 Preview App iPadOS-26-Preview-App
iPadOS 26 Games App iPadOS-26-Games-App
Design inspirovaný skutečným sklem

Jak název napovídá, Liquid Glass čerpá inspiraci z fyzikálních vlastností reálného skla. Ovládací prvky, panely a ikony jsou průhledné, jemně rozmazané a reagují na světlo i pohyb. Když se dotknete displeje nebo posunete obsah, prvky se dynamicky přizpůsobí — třeba změnou jasu nebo odrazem světla. Výsledkem je uživatelské rozhraní, které působí živě, elegantně a zároveň přirozeně.

iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 oficialni screenshoty 21 iOS 26 oficialni screenshoty 21
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Nové technologie pro novou éru

Liquid Glass by nebylo možné bez výrazného pokroku v oblasti výkonu. Čipy poslední generace umožňují plynulé vykreslování v reálném čase, animace bez zadrhávání, a interakce, které působí téměř fyzicky. Obsah na obrazovce mění barvu podle kontextu, automaticky se přizpůsobuje světlému nebo tmavému režimu a reaguje na polohu prstů i kurzoru s precizností známou spíše z macOS.

ios 26 wallpapers new.jpg ios-26-wallpapers-new.jpg
iOS 26 wallpaper options iOS-26-wallpaper-options
iOS 18 vs 26 Alarms iOS-18-vs-26-Alarms
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
Staronové ovládání

Ačkoli Liquid Glass působí moderně a v mnoha ohledech nově, Apple kladl důraz na to, aby neztratil důvěrně známé principy ovládání. Uživatelské rozhraní má být nejen krásné, ale také funkční. Například rozbalovací nabídky se nyní chovají podobně jako na Macu, lišty s nástroji se při scrollování chytře skrývají a objevují, a samotná navigace působí čistším a přehlednějším dojmem.

