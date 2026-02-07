Štve vás Liquid Glass z iOS 26? Tímto trikem jej takřka vypnete a váš iPhone bude vypadat jako dřív

Operační systém iOS 26 loni na podzim přinesl výraznou vizuální změnu v podobě designu Liquid Glass. Apple se u něj inspiroval optickými efekty skla – průhledností, lomem světla a vrstvením obsahu. Na pohled působí celé prostředí moderně a prémiově, jenže ne každému tento styl vyhovuje. Zvlášť na barevných tapetách nebo v aplikacích s bohatou grafikou může nový vzhled působit rušivě a ztěžovat čtení textu.
Dobrou zprávou je, že systém nabízí jednoduchý způsob, jak vizuální efekty zjemnit, aniž byste se museli vzdát iOS 26 jako celku. Řešení najdete v nastavení zpřístupnění, které Apple dlouhodobě používá nejen pro asistivní funkce, ale i pro celkové zpříjemnění práce se systémem.
Jak na iPhonu zmírnit intenzitu Liquid Glass
- Otevřete aplikaci Nastavení na svém iPhonu.
- Přejděte do sekce Zpřístupnění.
- Klepněte na položku Displej a velikost textu.
- Vyhledejte volbu Snížit průhlednost.
- Přepínač zapněte – změna se projeví okamžitě, bez nutnosti restartu zařízení.
Fotogalerie
Po aktivaci této funkce systém omezí průhledné vrstvy a optické efekty Liquid Glass. Rozhraní začne působit více „matně“, zvýší se kontrast a texty zůstanou lépe čitelné i na výraznějších tapetách nebo v aplikacích s bohatou grafikou.