Skryté tipy v iOS 26, které se vyplatí znát

Když vám nevyhovuje Liquid Glass

Nový design Liquid Glass je efektní, ale někdy může působit spíše rušivě a zhoršovat čitelnost. Pokud vám průhledné vrstvy a lom světla vadí, zamiřte do Nastavení > Zpřístupnění > Displej a velikost textu a zapněte volbu Snížit průhlednost. Uživatelské prostředí se tím více podobá matnému sklu a texty zůstávají přehledné i na složitějším pozadí.

Ještě lepší Zprávy

Aplikace Zprávy dostává v iOS 26 pořádnou dávku zábavy. Klepněte na avatar v horní části konverzace a nastavte si animované pozadí, například efekt polární záře. Nově můžete vkládat i ankety – klepněte na + a vyberte Ankety, abyste rychle zjistili názor přátel. Užitečná je i možnost označit část zprávy a zkopírovat jen vybraný úsek místo celého textu.

Efektivní překládání

Překlad v iOS 26 je ještě praktičtější. V Nastavení -> Aplikace -> Přeložit si stáhněte požadované jazyky a poté můžete využít automatický překlad přímo v Telefonu i Zprávách. Funguje sice vždy jen mezi dvěma jazyky, ale pro běžnou komunikaci je to velká pomoc. Postupně se rozšiřuje i možnost překladu textů písní v Apple Music.

Ještě lepší poslech podcastů

Poslech podcastů je s novými funkcemi pohodlnější. V přehrávači můžete kromě rychlosti přehrávání zapnout také volbu Zvýraznit dialogy, která zvýrazní hlasy a potlačí ruchy na pozadí. Při posouvání rychlosti navíc získáte jemnější kontrolu, takže si snadno nastavíte ideální tempo poslechu.

Připnutí obsahu v Apple Music

Hudební knihovnu v Apple Music si nyní přizpůsobíte ještě snadněji. V nabídce … u alba nebo skladby najdete možnost připnout je nahoru do záložky Knihovna. Pokud zvolíte i automatické stahování, budete mít své oblíbené položky vždy dostupné offline.

