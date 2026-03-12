iOS 26.4 umožní na iPhonech ještě více vypnout Liquid Glass

Design Liquid Glass, který Apple představil s iOS 26, patří mezi největší vizuální změny iPhonu za poslední roky. Průhledné vrstvy, světelné odlesky a různé animace mají dodat systému pocit hloubky a „skleněného“ prostředí. Jak se ale ukazuje, ne každému tyto efekty úplně vyhovují. Apple proto postupně přidává možnosti, jak si je upravit – a nejnovější beta iOS 26.4 přináší další.
Novinka se jmenuje Omezit světelné efekty a jde o nastavení, které dokáže omezit výrazné světelné záblesky při interakci s některými prvky rozhraní. Pokud jste si všimli, že při klepnutí na určité prvky rozhraní nebo při přechodech v systému občas proběhne krátký jasný efekt, právě tenhle prvek nové nastavení tlumí.
Apple tak vlastně reaguje na poměrně častou připomínku uživatelů. Liquid Glass vypadá na první pohled efektně, ale při delším používání může být množství animací a světelných reakcí někdy až zbytečně výrazné. Zvlášť když telefon používáte večer nebo v tmavším prostředí.
Nové nastavení najdete v Nastavení → Zpřístupnění → Displej a velikost textu, kde stačí zapnout přepínač Omezit světelné efekty. Jakmile jej aktivujete, systém začne některé záblesky a světelné reakce tlumit, takže prostředí působí klidněji a méně rušivě.
Zajímavé je, že nejde o první krok, kterým Apple umožňuje Liquid Glass „zjemnit“. Už v iOS 26.1 přidal možnost změnit vzhled systému z výchozího stylu Clear na variantu Tinted, která připomíná spíš design starších verzí iOS, například iOS 18. Průhlednost je v tomto režimu méně výrazná a rozhraní působí tradičněji.
Když tyto dvě možnosti zkombinujete – tedy zapnete „tónovaný“ vzhled a současně aktivujete omezení světelných efektů – iPhone začne vypadat výrazně blíž starším verzím systému. Pro některé uživatele to může být docela vítaná změna, protože Liquid Glass byl při svém uvedení poměrně radikální designový krok.
Osobně mám na podobné efekty trochu rozporuplný názor. Na prezentacích Applu vypadají skvěle a technologicky působí opravdu moderně. V běžném každodenním používání ale často zjistíte, že nejlepší design je ten, kterého si vlastně skoro nevšimnete. A právě proto dává smysl, že Apple přidává možnosti, jak si prostředí přizpůsobit podle vlastních preferencí.
Beta iOS 26.4 je zatím dostupná jen vývojářům, ale pokud Apple zachová svůj obvyklý harmonogram, veřejná beta by měla dorazit poměrně brzy. Finální verze systému se pak očekává někdy během jara. A i když jde na první pohled jen o malé nastavení, pro uživatele, kterým jsou výrazné animace nepříjemné, může jít o překvapivě praktickou změnu.