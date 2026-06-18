Nová animace Siri v iOS 27 ukazuje budoucnost. Zmenšený výřez u chystaného iPhonu 18 Pro změní celou estetiku

S příchodem operačního systému iOS 27 se majitelé jablečných telefonů dočkají zcela nového vizuálního pojetí Siri. Zastaralý světelný efekt, který u starších verzí systému agresivně lemoval okraje celého displeje, je definitivně minulostí. Apple se rozhodl pro mnohem elegantnější a plynulejší řešení, kdy se Siri vynořuje přímo z prostoru Dynamic Islandu v podobě pulzující zářící pilulky.
Nová animace přitom chytře maskuje skutečné hardwarové výřezy v obrazovce, přesně jak jsme zvyklí u ostatních systémových notifikací. Je ovšem nutné připomenout, že plnohodnotná asistentka poháněná pokročilou umělou inteligencí zůstává kvůli přísné evropské legislativě pro uživatele v zemích Evropské unie prozatím oficiálně omezena, zatímco mimo tento region se technologie otevírá naplno.
Při bližším pohledu na celý jablečný ekosystém ale velmi rychle narazíte na zřejmou vizuální nesrovnalost. Zatímco na displejích iPhonů dostala nová Siri tvar podlouhlé pilulky, všude jinde ji Apple prezentuje jako dokonalou kouli. Kruhový design jasně figuruje v její zbrusu nové aplikaci, na veškerých propagačních materiálech, a co je nejdůležitější, naprosto stejnou kulatou podobu má asistentka také na obrazovkách iPadů, Maců i v prostředí Vision Pro. Z toho jasně vyplývá, že současný podlouhlý tvar na mobilních telefonech není promyšleným designovým záměrem, ale pouze dočasným kompromisem vynuceným obřími fyzickými rozměry současného hardwaru na přední straně telefonu.
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Tento drobný estetický neduh by ovšem měl s blížícím se podzimem nadobro zmizet. Ze spolehlivých zdrojů v dodavatelských řetězcích se totiž stále častěji ozývají informace o tom, že chystaný iPhone 18 Pro a jeho prémiovější sourozenec Pro Max přinesou velmi radikální úpravu přední strany. Inženýrům se podle všeho konečně podařilo úspěšně přesunout klíčové komponenty pro biometrické rozpoznávání Face ID přímo pod samotný zobrazovací panel.
Díky tomuto dlouho vyhlíženému technologickému skoku se Dynamic Island výrazně smrskne. Očekává se, že jeho celková šířka klesne o bezmála čtyřicet procent. Nákresy uniklých prototypů tyto zprávy potvrzují a bystří fanoušci si obratem spojili souvislosti. Zmenšený průstřel konečně poskytne softwaru přesně tolik prostoru, aby se animace Siri mohla formovat do perfektního kruhu a sjednotila se tak se zbytkem jablečných zařízení. Apple tímto krokem znovu dokazuje svou obrovskou schopnost plánovat uživatelské prostředí dlouhé roky dopředu tak, aby software v budoucnu dokonale splynul s přicházejícím hardwarem.