Představení Siri byla jen zástěrka. Apple potají chystá systém, který za vás kompletně převezme ovládání iPhone

Letošní WWDC 2026 se nesla hlavně ve znamení Siri AI a nové generace Apple Intelligence. Přestože Apple konečně ukázal výrazně chytřejšího asistenta postaveného na moderních jazykových modelech, podle všeho jde jen o začátek mnohem ambicióznějších plánů. Podle známého novináře Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple v dlouhodobém horizontu zvažuje vývoj systému, který by dokázal samostatně pracovat s aplikacemi a vykonávat úkoly za uživatele podobně jako dnes populární AI agenti typu OpenClaw. Takový systém by mohl ovládat aplikace na iPhonu, iPadu i Macu bez nutnosti ručního zásahu uživatele.
Co vlastně znamená AI agent?
Zatímco dnešní asistenti většinou odpovídají na otázky nebo pomáhají s jednoduchými úkoly, nová generace takzvaných agentních AI systémů jde výrazně dál. Jejich cílem není jen poradit, ale také jednat. Uživatel například zadá požadavek na rezervaci hotelu, nákup letenky, vytvoření prezentace nebo vyřízení administrativy a agent následně sám otevře potřebné aplikace, vyplní formuláře, porovná možnosti a celý úkol dokončí. Právě podobným směrem se dnes vydávají prakticky všechny velké technologické firmy. Google pracuje na vlastních agentech v rámci Gemini, Microsoft zkoumá podobné možnosti pro Copilot a další společnosti vyvíjejí vlastní alternativy. Apple zatím nic podobného oficiálně neoznámil, ale vedení firmy už několikrát naznačilo, že současná Siri byla navržena tak, aby se dala v budoucnu dále rozšiřovat.
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Pokud se na současný vývoj podíváme s odstupem, podobný směr dává poměrně velký smysl. Apple totiž disponuje něčím, co většina konkurence nemá. Kontroluje celý ekosystém od hardwaru přes operační systémy až po většinu klíčových aplikací. Teoreticky tak může vytvořit asistenta, který bude rozumět fungování iPhonu, iPadu, Macu, Apple Watch i dalších produktů mnohem lépe než externí služby. Místo přepínání mezi aplikacemi by uživatel jednoduše zadal požadavek a systém by jej vyřešil na pozadí. Představte si například situaci, kdy Siri dostane pokyn naplánovat víkendový výlet. Sama by našla dopravu, rezervovala ubytování, vytvořila položky v Kalendáři, připravila seznam úkolů v Připomínkách a odeslala informace ostatním účastníkům. Právě takovou budoucnost si mnozí představují pod pojmem osobní AI agent.
Největší překážkou bude bezpečnost
Právě zde však přichází největší problém. Aby mohl podobný systém fungovat, potřebuje velmi rozsáhlý přístup k osobním datům, aplikacím a účtům uživatele. A to je oblast, kde je Apple tradičně mnohem opatrnější než většina konkurence. Bezpečnostní experti navíc v posledních měsících opakovaně upozorňují, že současná generace autonomních AI agentů přináší řadu rizik souvisejících s ochranou dat, neoprávněnými akcemi nebo zneužitím přístupových oprávnění. Právě proto není pravděpodobné, že bychom se podobné funkce dočkali v nejbližších měsících. Apple bude muset nejprve vyřešit nejen technickou stránku celé věci, ale také otázky bezpečnosti, soukromí a regulatorních požadavků, zejména v Evropské unii.
Přesto je fascinující sledovat, kam se celý obor posouvá. Ještě před několika lety jsme byli nadšení z toho, že hlasový asistent dokázal nastavit budík nebo odeslat zprávu. Dnes už se mluví o systémech, které by mohly samostatně používat software podobně jako člověk. A pokud se Apple skutečně vydá touto cestou, nemusí být Siri AI vrcholem letošních novinek. Naopak může představovat první stavební kámen technologie, která během několika let zásadně změní způsob, jakým používáme iPhone, iPad i Mac.