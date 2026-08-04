Apple za měsíc představí pět novinek. Tohle všechno nás čeká na zářijové keynote

Do největší Apple keynote letošního roku (či možná dvou) zbývá už jen přibližně měsíc. A pokud se dosavadní informace potvrdí, čeká nás jedna z nejzajímavějších prezentací posledních let. Apple má totiž představit hned pět nových produktů, včetně vůbec prvního skládacího iPhonu, který může přepsat pomyslná pravidla hry na trhu s ohebnými telefony. Pojďme si tedy udělat jasno v tom, co by mělo v září dorazit.
iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max
Hlavní hvězdou večera budou tradičně nové modely Pro. Očekává se nasazení čipu A20 Pro vyráběného 2nm technologií, vylepšené fotoaparáty, vyšší výkon pro Apple Intelligence i další hardwarové novinky. Ve hře je také nové barevné provedení v tmavě vínovém odstínu. Největší pozornost pak na sebe kromě lepších technických specifikací v čele s nasazením variabilní clony strhává i cena, která má být meziročně vyšší. Zatímco však ještě před pár dny analytici hlásili navýšení klidně až o 300 dolarů, nejnovější předpovědi jsou přeci jen smířlivější.
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iPhone Ultra
Největší pozornost ale bude pravděpodobně patřit prvnímu skládacímu iPhonu v historii. Model označovaný jako iPhone Ultra má nabídnout přibližně 7,8″ vnitřní displej, 5,5″ vnější displej, mimořádně tenkou konstrukci a prémiovou cenu přesahující 2 000 dolarů. Podle analytiků půjde o nejambicióznější iPhone od uvedení iPhone X. Nutno však podotknout, že má tento model rozhodně potenciál zaujmout. Kromě unikátní konstrukce, která by měla vynikat prakticky neviditelným ohybem displeje, se totiž počítá třeba i s nasazením výkonného procesoru či použitím hybrida iOS a iPadOS, díky kterému bude možné telefon používat ve složeném stavu stejně jako klasický iPhone, zatímco po rozložení by se měl výrazně funkcemi systému typu multitasking přiblížit iPadu.
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Apple Watch Series 12
Apple by měl představit také novou generaci svých nejprodávanějších hodinek. Přestože se u Apple Watch 12 neočekává zásadní redesign, mluví se o rychlejším čipu, delší výdrži baterie a dalších zdravotních funkcích. Ve výsledku se ale zřejmě nebude jednat úplně o model, na který by se mělo hromadně přecházet z rok, dva či třeba tři roky starých modelů. Na druhou stranu, leckdy dokáží i drobnosti člověka přimět k upgradu a pokud třeba výdrž díky novému, rychlejšímu čipu vyletí vzhůru, přeci jen může jít o pěkný upgrade.
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Apple Watch Ultra 4
Dočkat by se měla i čtvrtá generace nejodolnějších Apple Watch. Ty mají zůstat zaměřené především na sportovce a dobrodruhy, přičemž se očekávají hlavně vylepšení uvnitř zařízení než výrazné změny vzhledu. V kuloárech se sice šušká i o tom, že Apple pracuje na redesignu, nicméně toho se pravděpodobně ještě letos nedočkáme, tedy alespoň podle posledních informací. Vždyť svým způsobem redesign proběhl teprve loni, když Apple nasadil u Ultra modelu displej s podstatně tenčími rámečky kolem displeje.
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Nové operační systémy
Součástí keynote bude tradičně také oznámení termínů vydání finálních verzí nových operačních systémů. Krátce po představení nových zařízení by tak měly dorazit iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 i visionOS 27 pro všechny podporované modely. V redakci očekáváme, že vydání proběhne v týdnu mezi 14. až 18. září, pravděpodobně pak hned v pondělí 14. Apple má totiž ve zvyku uvolňovat nové systémy s poměrně velkým předstihem před příchodem nové generace iPhone a dalších produktů.
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Pokud se všechny dosavadní úniky potvrdí, čeká Apple mimořádně nabitý září. Kromě každoroční obměny iPhonů a Apple Watch se totiž fanoušci vůbec poprvé dočkají skládacího iPhonu, který může znamenat jednu z největších změn v historii celé produktové řady.