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Apple za měsíc představí pět novinek. Tohle všechno nás čeká na zářijové keynote

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Do největší Apple keynote letošního roku (či možná dvou) zbývá už jen přibližně měsíc. A pokud se dosavadní informace potvrdí, čeká nás jedna z nejzajímavějších prezentací posledních let. Apple má totiž představit hned pět nových produktů, včetně vůbec prvního skládacího iPhonu, který může přepsat pomyslná pravidla hry na trhu s ohebnými telefony. Pojďme si tedy udělat jasno v tom, co by mělo v září dorazit. 

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iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max

Hlavní hvězdou večera budou tradičně nové modely Pro. Očekává se nasazení čipu A20 Pro vyráběného 2nm technologií, vylepšené fotoaparáty, vyšší výkon pro Apple Intelligence i další hardwarové novinky. Ve hře je také nové barevné provedení v tmavě vínovém odstínu. Největší pozornost pak na sebe kromě lepších technických specifikací v čele s nasazením variabilní clony strhává i cena, která má být meziročně vyšší. Zatímco však ještě před pár dny analytici hlásili navýšení klidně až o 300 dolarů, nejnovější předpovědi jsou přeci jen smířlivější

iPhone 18 Pro maketa 1 iPhone 18 Pro maketa 1
iPhone 18 Pro maketa 2 iPhone 18 Pro maketa 2
iPhone 18 Pro maketa 3 iPhone 18 Pro maketa 3
iPhone 18 Pro maketa 4 iPhone 18 Pro maketa 4
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iPhone Ultra

Největší pozornost ale bude pravděpodobně patřit prvnímu skládacímu iPhonu v historii. Model označovaný jako iPhone Ultra má nabídnout přibližně 7,8″ vnitřní displej, 5,5″ vnější displej, mimořádně tenkou konstrukci a prémiovou cenu přesahující 2 000 dolarů. Podle analytiků půjde o nejambicióznější iPhone od uvedení iPhone X. Nutno však podotknout, že má tento model rozhodně potenciál zaujmout. Kromě unikátní konstrukce, která by měla vynikat prakticky neviditelným ohybem displeje, se totiž počítá třeba i s nasazením výkonného procesoru či použitím hybrida iOS a iPadOS, díky kterému bude možné telefon používat ve složeném stavu stejně jako klasický iPhone, zatímco po rozložení by se měl výrazně funkcemi systému typu multitasking přiblížit iPadu. 

iPhone Ultra 1 iPhone Ultra 1
iPhone Ultra 2 iPhone Ultra 2
iPhone Ultra 3 iPhone Ultra 3
iPhone Ultra 4 iPhone Ultra 4
iPhone Ultra 5 iPhone Ultra 5
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Apple Watch Series 12

Apple by měl představit také novou generaci svých nejprodávanějších hodinek. Přestože se u Apple Watch 12  neočekává zásadní redesign, mluví se o rychlejším čipu, delší výdrži baterie a dalších zdravotních funkcích. Ve výsledku se ale zřejmě nebude jednat úplně o model, na který by se mělo hromadně přecházet z rok, dva či třeba tři roky starých modelů. Na druhou stranu, leckdy dokáží i drobnosti člověka přimět k upgradu a pokud třeba výdrž díky novému, rychlejšímu čipu vyletí vzhůru, přeci jen může jít o pěkný upgrade. 

Apple Watch Series 11 LsA21 Apple-Watch-Series-11-LsA21
Apple Watch Series 11 LsA32 Apple-Watch-Series-11-LsA32
Apple Watch Series 11 LsA31 Apple-Watch-Series-11-LsA31
Apple Watch Series 11 LsA30 Apple-Watch-Series-11-LsA30
Apple Watch Series 11 LsA41 Apple-Watch-Series-11-LsA41
Apple Watch Series 11 LsA42 Apple-Watch-Series-11-LsA42
Apple Watch 11 6 Apple Watch 11 6
Apple Watch 11 7 Apple Watch 11 7
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Apple Watch Ultra 4

Dočkat by se měla i čtvrtá generace nejodolnějších Apple Watch. Ty mají zůstat zaměřené především na sportovce a dobrodruhy, přičemž se očekávají hlavně vylepšení uvnitř zařízení než výrazné změny vzhledu. V kuloárech se sice šušká i o tom, že Apple pracuje na redesignu, nicméně toho se pravděpodobně ještě letos nedočkáme, tedy alespoň podle posledních informací. Vždyť svým způsobem redesign proběhl teprve loni, když Apple nasadil u Ultra modelu displej s podstatně tenčími rámečky kolem displeje. 

Apple Watch Ultra 3 LsA 22 Apple Watch Ultra 3 LsA 22
Apple Watch Ultra 3 LsA 23 Apple Watch Ultra 3 LsA 23
Apple Watch Ultra 3 LsA1 Apple Watch Ultra 3 LsA1
Apple Watch Ultra 3 LsA2 Apple Watch Ultra 3 LsA2
Apple Watch Ultra 3 LsA3 Apple Watch Ultra 3 LsA3
Apple Watch Ultra 3 LsA10 Apple Watch Ultra 3 LsA10
Apple Watch Ultra 3 LsA11 Apple Watch Ultra 3 LsA11
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Nové operační systémy

Součástí keynote bude tradičně také oznámení termínů vydání finálních verzí nových operačních systémů. Krátce po představení nových zařízení by tak měly dorazit iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 i visionOS 27 pro všechny podporované modely. V redakci očekáváme, že vydání proběhne v týdnu mezi 14. až 18. září, pravděpodobně pak hned v pondělí 14. Apple má totiž ve zvyku uvolňovat nové systémy s poměrně velkým předstihem před příchodem nové generace iPhone a dalších produktů. 

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iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
Siri AI on iOS 27
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New Siri AI for iOS and macOS Siri AI
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Pokud se všechny dosavadní úniky potvrdí, čeká Apple mimořádně nabitý září. Kromě každoroční obměny iPhonů a Apple Watch se totiž fanoušci vůbec poprvé dočkají skládacího iPhonu, který může znamenat jednu z největších změn v historii celé produktové řady. 

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Zdroj
Diskuze
Apple

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