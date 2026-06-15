Pět skrytých mozků v iPhonu. Apple odhalil, co se děje v zákulisí, když promluvíte na novou Siri AI

Ačkoliv jsou nové funkce Apple Intelligence a vylepšená Siri AI z velké části poháněny modely Gemini od Googlu, Apple důrazně upozorňuje, že to neznamená pouhé spuštění klasického Gemini na iPhonu. Postupně odhalovaná architektura je totiž mnohem sofistikovanější a zachovává pověstný důraz na soukromí uživatelů.
Siri AI není jen přeznačený asistent od Googlu
Zatímco hlasový asistent na Androidu i Siri AI využívají modely z rodiny Gemini, jedná se o zcela oddělené a svébytné systémy. Apple při vývoji své umělé inteligence nasadil „rodinu“ pěti vlastních základních modelů. Čtyři z nich jsou hluboce upravené verze Gemini, navržené tak, aby běžely na čipech Apple Silicon.
Tyto modely Apple od základu optimalizoval a dodatečně trénoval na svých vlastních proprietárních datech. Samotná Siri AI navíc nevyužívá standardní webové vyhledávání Googlu, ale spoléhá se výhradně na své vlastní datové zdroje.
Tři úrovně zpracování s ohledem na soukromí
Z hlediska bezpečnosti rozděluje Apple provoz svých modelů do tří úrovní. První dva modely běží kompletně a výhradně přímo ve vašem zařízení. Žádná data tak nikdy neopustí telefon a je zaručeno absolutní soukromí.
Další dva pokročilejší modely využívají čipy Apple Silicon na serverech Applu v rámci speciální architektury Private Cloud Compute. Tento systém je navržen tak, aby po odeslání požadavku nezadržoval ani neodhaloval žádná data. Funkčnost těchto záruk mohou navíc nezávisle ověřovat bezpečnostní výzkumníci.
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Servery Googlu pod taktovkou Applu
Pátý a vůbec nejvýkonnější model pro ty nejsložitější úkoly běží na dedikovaných serverech Googlu s využitím grafických čipů od společnosti NVIDIA. Apple však tvrdí, že i v tomto prostředí striktně uplatňuje svou architekturu PCC. Za mě asi nepotřebuju vědět, jak to přesně funguje. Důležitá je jistota, že data jsou v bezpečí. A na tom si Apple zakládá.