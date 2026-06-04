Nvidia chtěla sesadit Apple z trůnu. První testy nového čipu N1X ale přinesly studenou sprchu

Když se řekne Nvidia, většina lidí si okamžitě vybaví grafické karty, umělou inteligenci a společnost, která v posledních letech ovládla technologický svět. Právě proto se od jejího chystaného ARM procesoru N1X očekávají velké věci. Nvidia totiž neskrývá ambice vstoupit na trh počítačových procesorů a postavit se přímo Applu, jehož čipy Apple Silicon dnes patří mezi nejlepší na světě. První uniklé benchmarky však naznačují, že cesta na vrchol nebude vůbec jednoduchá. Podle výsledků testů Geekbench totiž nový Nvidia N1X zaostal za procesorem Apple M3 Max, který Apple představil už v roce 2023. Jinými slovy, novinka od Nvidie nedokázala překonat ani téměř tři roky starý čip od konkurence.
Velká očekávání, ještě větší překvapení
Nvidia N1X vzniká ve spolupráci se společností MediaTek a má představovat novou generaci ARM procesorů určených pro notebooky a desktopové počítače. Firma chce využít své zkušenosti s umělou inteligencí a grafikou a nabídnout řešení, které by mohlo konkurovat nejen Applu, ale také Intelu a AMD. Právě proto vyvolaly první výsledky poměrně velký rozruch. Uniklý benchmark ukázal skóre přibližně 3096 bodů v jednojádrovém testu a 18 837 bodů v testu vícejádrovém. Apple M3 Max přitom dosahuje zhruba 3124 bodů v jednojádrovém výkonu a kolem 18 900 bodů v multithreadovém testu. Na první pohled se může zdát, že jde o zanedbatelný rozdíl. Jenže je potřeba si uvědomit jeden důležitý detail. Apple M3 Max byl představen už v roce 2023 a od té doby Apple uvedl na trh další generace svých procesorů. Nvidia tak ve skutečnosti porovnává svůj budoucí produkt s technologií, která je už několik let stará.
Apple znovu ukazuje svou největší sílu
Výsledek zároveň potvrzuje něco, co technologický svět sleduje už několik let. Apple dokázal s příchodem vlastních čipů vytvořit mimořádně efektivní platformu, která často překonává konkurenci i přes papírově horší parametry. Zatímco výrobci tradičně zvyšují počet jader a frekvence, Apple dlouhodobě sází na optimalizaci architektury, efektivitu a perfektní propojení hardwaru se softwarem. Právě díky tomu dokážou počítače Mac s Apple Silicon dosahovat špičkového výkonu při velmi nízké spotřebě energie. Ukazuje se, že vytvořit skutečného konkurenta pro Apple Silicon je mnohem složitější úkol, než si řada výrobců původně představovala.
Nvidia ale rozhodně nemusí panikařit
Je fér dodat, že uniklé benchmarky pocházejí pravděpodobně z rané vývojové verze čipu. Testované zařízení běželo na Linuxu a finální produkty založené na N1X se očekávají až v příštím roce. Nvidia tak má stále dostatek času na optimalizace výkonu i softwaru. Navíc je velmi pravděpodobné, že hlavní zbraní N1X nebude samotný procesorový výkon. Nvidia má v rukou něco, co Apple zatím nabídnout nedokáže v podobném rozsahu – špičkové technologie pro umělou inteligenci a extrémně výkonné grafické řešení. Podle dosavadních informací by měl N1X využívat grafickou architekturu Blackwell a nabídnout výkon blížící se samostatným grafickým kartám GeForce RTX. Pokud se tyto spekulace potvrdí, mohl by být výsledný produkt velmi zajímavý především pro tvůrce obsahu, vývojáře AI nebo hráče.
Největší problém? Apple mezitím nezastavil
Možná největší komplikací pro Nvidii není samotný výkon N1X, ale rychlost, s jakou Apple pokračuje ve vývoji svých čipů. Zatímco Nvidia teprve dokončuje svůj první velký ARM procesor pro počítače, Apple už pracuje na dalších generacích Apple Silicon. To znamená, že i kdyby se N1X nakonec vyrovnal čipu M3 Max, v době uvedení na trh bude Apple opět o několik kroků dál. A právě tento náskok se zatím konkurenci nedaří smazat.
Bitva teprve začíná
Přesto by bylo předčasné Nvidii odepisovat. Společnost už mnohokrát ukázala, že dokáže překvapit celý technologický svět. Pokud se jí podaří spojit výkonný ARM procesor, špičkovou grafiku a pokročilé AI funkce do jednoho produktu, může vzniknout jedna z nejzajímavějších platforem posledních let. První uniklé benchmarky ale naznačují, že Apple Silicon zůstává i po několika letech měřítkem, které není snadné překonat. A pokud chtěla Nvidia při svém vstupu na trh ARM počítačů vyslat jasný signál o změně poměrů, první testy zatím ukazují pravý opak. Apple totiž stále zůstává výrobcem, kterého se ostatní snaží dohnat.