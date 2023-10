Apple představil čipy M3, M3 Pro a M3 Max

První část své noční Keynote věnoval Apple poměrně rychlému představení nové generace čipů Apple Silicon. Řeč je konkrétně o čipem M3, M3 Pro a M3 Max, které budou minimálně po dobu následujícího roku tím nejaktuálnějším, co bude možné v Macích a později i iPadech dostat. Paradoxem je přitom to, že M2 Pro a M2 Max si svou premiéru odbyl teprve letos v lednu. Na výsluní se tedy příliš dlouho tyto čipy neohřály. Je ale pravděpodobné, že tak krátký život jim Apple zprvu neplánoval a dnešní představení nových čipů je jen odpovědí na nedávné kroky Qualcommu, který taktéž ukázal velmi zajímavé počítačové čipy, které měly potenciál Apple Siliconům šlapat na paty. Kalifornský gigant tak možná jen chtěl ukázat, kdo je na poli počítačových čipů pánem.

Podle očekávání jsou všechny tyto čipy postaveny na 3nm výrobní technologii, kterou využívají i iPhony 15 Pro a jejich čipy A17 Pro. Rozměrově jsou na tom tedy čipy stále stejně, na stejné ploše jsou však schopny pojmout větší množství tranzistorů, což vede k vyššímu výkonu a nižší energetické spotřebě. Dále se Apple u čipů chlubí novou GPU architekturou například s podporou hardwarové akcelerace Ray Tracingu pro lepší vykreslení slunečních paprsků ve hrách či renderování.

Nová generace čipů Apple Silicon se jeví technologicky jako opravdu zajímavá. Hlavní důraz u nich Apple klade na vylepšení grafického výkonu (GPU), který byl i středem pozornosti jejich prezentace. Například s hardwarově akcelerovaným Ray Tracingem přichází neskutečné vizuální zážitky a realismus do světa počítačových her a grafických aplikací. Ale nová generace Apple Silicon nezůstává jen u grafického výkonu. Samozřejmostí je také zlepšení výkonu na watt, což znamená, že nové čipy spotřebovávají přibližně polovinu energie oproti svým předchůdcům, aniž by ztratily na výkonu a grafice. To je zásadní krok směrem k energeticky účinnějším a ekologičtějším zařízením.

Jedním z dalších zajímavých prvků je nový Neural Engine, který je o 16 % rychlejší než ten předchozí, což umožní pokročilým strojovým učícím se algoritmům a umělé inteligenci pracovat ještě efektivněji. A konečně, poprvé v historii se tyto čipy mohou pochlubit až 128 GB operační paměti, což znamená, že výpočty a multitasking jsou teď možné na úplně nové úrovni. Nová generace čipů Apple Silicon přináší mnoho inovací a technologických pokroků, které nás nejenom ohromí, ale také otevírají nové možnosti v oblasti počítačových technologií.

M3

8 jader CPU, 10 jader GPU

25 tranzistorů

M3 Pro

12 jader CPU, 18 jader GPU

37 miliard tranzistorů

M3 Max