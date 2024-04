iOS 18 se znovu odhaluje! Apple chystá zásadní změny pro aplikace i plochu iPhonu

Od představení nových operačních systémů z dílny Applu v čele s iOS 18 dělí svět sice ještě zhruba měsíc a půl, už nyní toho však o něm víme víc než dost. Úniků informací, které zejména iOS 18 poodhalují, je totiž hlavně v posledních týdnech víc než dost a jak se zdá, tento trend hned tak neskončí. S dalšími zajímavými informacemi totiž přišel před pár hodinami i velmi dobře informovaný zdroj ze světa Applu ve formě reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg.

Zdroje Gurmana pocházející podle všeho přímo ze samotného Applu tentokrát vynesly konkrétně to, že má kalifornský gigant v plánu vylepšit jak z hlediska designu, tak i funkcí řadu nativních aplikací v čele s Fotkami, Mailem, Poznámkami či Kondicí nebo Kalkulačkou. Počítá se dále s upgradem Apple Maps, do kterých hodlá Apple nasadit nové funkce a opět je tak přiblížit konkurenci v čele s Apple Maps. V případě valné většiny nativních aplikací navíc bude více či méně implementována umělá inteligence, která by měla jejich celkovou využitelnost značně pozměnit – samozřejmě pak k lepšímu.

Koncept iOS 18 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.49 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.31 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.19 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.44.08 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.33 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.19 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.43.08 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.55 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.40 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.26 Snímek obrazovky 2023-11-01 v 8.42.06 Vstoupit do galerie

Co se pak týče designu, Gurman potvrdil, že Apple počítá s určitým faceliftem, který bude spočívat například v tom, že si budou moci uživatelé rozmisťovat aplikace jakkoliv po ploše iPhonu a nebudou tedy limitováni mřížkou a automatickým zarovnáváním do „oken“. Celkově by však měl být redesign menšího rozsahu než tomu bylo v případě přepracování zamykací obrazovky u iOS 17, takže opravdu nemá smysl počítat s nějakou větší revolucí. Co ale přijde, to bude podle Gurmana celkově snáze přizpůsobitelné a modulárnější, takže by si měl na své přijít opravdu každý.

Veškeré detaily ohledně iOS 18 včetně potvrzení či vyvrácení Gurmanových informací přinese Apple už v pondělí 10. června od 19:00 našeho času. Právě v tento den totiž začne úvodní Keynote vývojářské konference WWDC, na které budou všechny nové operační systémy Applu představeny a následně uvolněny pro vývojáře kvůli započetí vývojářského testování. Nezbývá tedy než doufat, že budou stát novinky opravdu za to a uživatelský komfort díky nim vzroste.