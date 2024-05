Ztrácí AirTagy smysl? Mobily začínají upozorňovat na to, že vás sledují a poradí, jak je vypnout!

Před pár minutami vydal Apple poměrně kontroverzní tiskovou zprávu, ve které oznamuje, že spolu s Googlem přichází s podporou pro zasílání upozornění na nežádoucí sledování v systémech iOS a Android. Do jisté míry se tak dá říci, že mnozí majitelé AirTagů či jiných lokalizátorů kompatibilních se službou Apple Najít či Android Najít mé zařízení mohou toto příslušenství vyhodit, protože přestane plnit to, co od něj očekávají – tedy například nenápadné hlídání auta, které je v případě krádeže snáze vystopovatelné a tak podobně.

AirTagy se sice již nyní dokázaly „ohlásit“ v případě, že byly v blízkosti cizího iPhonu a tedy hrozilo, že jeho majitele vlastník AirTagu sleduje, vlastnil-li však potenciálně sledovaný uživatel telefon s OS Android, na AirTag neměl šanci skrze notifikaci přijít. S trochou štěstí tak bylo možné například jednoduše vystopovat kradené auto, pokud jej ukradl zloděj vlastnící Android. To se ale nyní změní.

Fotogalerie AirTag LsA 1 AirTag LsA 2 AirTag LsA 3 AirTag LsA 4 AirTag LsA 5 AirTag LsA 6 Vstoupit do galerie

Úplné znění tiskové zprávy Applu

„Apple a Google přichází s funkcí, která uživatelům zařízení se systémy iOS a Android zašle upozornění, když odhalí, že někdo používá Bluetooth lokátory k nežádoucímu sledování jejich polohy. Toto opatření omezí zneužívání lokátorů, jejichž primární funkcí je monitorovat osobní věci. Počínaje dneškem začleňuje Apple tuto funkci do iOS 17.5 a Google do zařízení se systémem Android 6.0 a novějším.

Díky této novince teď mohou zařízení upozorňovat uživatele, že u sebe po delší dobu mají neznámý Bluetooth lokátor, a to bez ohledu na to, s jakou platformou je zařízení spárované. Pokud tedy uživatel dostane upozornění na své zařízení s iOS, znamená to, že u sebe má cizí AirTag, zařízení sítě Najít nebo jiný kompatibilní Bluetooth lokátor. Může nastat situace, kdy je lokátor připevněný k něčemu, co si uživatel od někoho zapůjčil, ale pokud tomu tak není, uživatelé si mohou na iPhonu zobrazit identifikátor lokátoru, přehrát zvuk pro snazší nalezení lokátoru a podle návodu ho deaktivovat. Výrobci Chipolo, eufy, Jio, Motorola a Pebblebee potvrdili, že v budoucnu vyrobené tagy budou s touto funkci kompatibilní.

AirTag a zařízení sítě Najít jiných výrobců byly navrženy tak, aby na ochranu soukromí a bezpečí spotřebitelů přísně dbaly od samého začátku, což je závazek, který Apple dlouhodobě plní a formou inovací ještě více prohlubuje. Tato spolupráce napříč platformami, která je první svého druhu v odvětví a která zohledňuje perspektivy jak komunity, tak průmyslu, nabízí výrobcům pokyny a osvědčené postupy, pokud se rozhodnou do svých zařízení zabudovat funkce umožňující odeslání upozornění na nežádoucí sledování. Tímto však spolupráce Applu, Googlu a organizace Internet Engineering Task Force nekončí. Společně totiž vytvořili pracovní skupinu pro odhalování nežádoucího sledování pomocí lokátorů, která se bude zabývat vývojem oficiální normy pro tuto technologii.“

Že se Apple s Googlem chystá nový notifikační systém zavést vyšlo na povrch již před pár týdny, přičemž už tehdy sklízely obě společnosti za tento plán tvrdou kritiku právě kvůli tomu, že lokalizátory využívají někteří uživatelé de facto v rozporu s myšlenkou Applu a Googlu. Kritika se proto dá očekávat i nyní a není se příliš čemu divit. Přeci jen, aby potenciálnímu zloději jeho telefon jednak dal vědět, že je sledován lokalizátorem a jednak mu poradil, jak jej vypnout, to úplně pozitivně nezní. A jaký názor máte na celou věc vy?