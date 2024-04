Schyluje se k překvapení? Příští týden se má představit čip Apple M4!

První letošní Keynote Applu může být dost možná i jednou z nejpřekvapivějších letošního roku, tedy alespoň co se technických specifikací zařízení, které se na ní ukáží, týká. Myslí si to alespoň dobře informovaný reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg, podle kterého svět dost možná čeká velké představení ohledně čipu v iPadech Pro.

Podle informací, které má Mark Gurman k dispozici, je dost možné, že se Apple u nových iPadů Pro kromě OLED displejů vytasí taktéž s nasazením zbrusu nového základního počítačovo-tabletového čipu rodiny Apple Silicon ve formě M4. To proto, že právě tento čip má být vyvíjen s důrazem na umělou inteligenci, která má hrát v budoucích softwarech Applu prim. Kalifornský gigant si tak dost možná bude chtít nové iPady Pro právě skrze M4 připravit na příchod iPadOS 18 a AI funkcí v něm, aby s nimi toto zařízení nemělo sebemenší problém. Co se pak týče čipů M3, ty by dorazily jen do nových iPadů Air a řada Pro by je tentokrát zcela vynechala.

Pokud by Apple opravdu světu představil nový základní čip M4, jednalo by se bezesporu o obrovské překvapení. To proto, že M3, se kterým se doposud počítalo, si svou premiéru odbyl teprve 30. října loňského roku při Keynote s názvem Scary Fast. Od té doby se pak počítalo s tím, že právě M3 bude nasazen do iPadů Pro, stejně jako se tak stalo u jeho dvou předešlých generací. Dost možná to byl však právě plán Applu použít zde čip M4, který zapříčinil hned několik odkladů představení této modelové řady. Sluší se nicméně dodat, že o čipu M4 ve spojení s iPady Pro (2024) slyšíme nyní skutečně poprvé a za Gurnanova slova tedy zatím nejde dát úplně ruku do ohně.