Apple nečekaně oznámil první novinky z iOS 18! Čekají nás neuvěřitelné věci

Apple se před malou chvílí rozhodl pro velké překvapení. S představením některých novinek pro iOS 18 se totiž rozhodl nečekat na začátek června, ale odhalil je nyní skrze tiskovou zprávu vydanou k oslavám Světového dne přístupnosti. Ten se každoročně „slaví“ třetí čtvrtek v květnu, což letos připadá už na zítřek. Jak už tedy asi tušíte, odhalené novinky se týkají Zpřístupnění, které je na iPhonech vytvořeno zejména pro osoby s různými formami postižení. Některé funkce jsou však využitelné de facto kýmkoliv a to bude samozřejmě platit i u novinek chystaných pro iOS 18 a dalších verze OS – tím spíš, když se jedná v některých případech o těžko uvěřitelné věci. Co si tedy pro svět Apple připravil?

Sledování očí přichází na iPad a iPhone

Funkce Eye Tracking využívající umělou inteligenci dává uživatelům možnost navigovat iPad a iPhone pouze pomocí očí. Funkce Eye Tracking je určena pro uživatele s tělesným postižením a využívá přední kameru, kterou nastavíte a zkalibrujete během několika sekund, a díky strojovému učení přímo v zařízení jsou všechna data použitá k nastavení a ovládání této funkce bezpečně uložena v zařízení a nejsou sdílena se společností Apple.

Sledování očí funguje ve všech aplikacích iPadOS a iOS a nevyžaduje další hardware ani příslušenství. Pomocí funkce Eye Tracking mohou uživatelé procházet prvky aplikace a pomocí funkce Dwell Control aktivovat jednotlivé prvky a přistupovat k dalším funkcím, jako jsou fyzická tlačítka, přejetí prstem a další gesta, výhradně očima.

Hudební haptika zpřístupňuje písně

Music Haptics je nový způsob, jak mohou neslyšící nebo nedoslýchaví uživatelé vnímat hudbu na iPhonu. Po zapnutí této funkce zpřístupnění přehrává Taptic Engine v iPhonu ke zvuku hudby poklepy, textury a jemné vibrace. Music Haptics funguje v milionech skladeb z katalogu Apple Music a bude k dispozici jako rozhraní API pro vývojáře, aby mohli hudbu ve svých aplikacích zpřístupnit.

Nové funkce pro široký rozsah řeči

Pomocí hlasových zkratek mohou uživatelé iPhonu a iPadu přiřadit vlastní výroky, kterým Siri rozumí, a spustit tak zkratky a dokončit složité úkoly. Další nová funkce Listen for Atypical Speech dává uživatelům možnost vylepšit rozpoznávání řeči pro širší rozsah řeči. Funkce Listen for Atypical Speech využívá strojové učení přímo v zařízení k rozpoznávání vzorců řeči uživatele. Tyto funkce, určené pro uživatele se získanými nebo progresivními stavy, které ovlivňují řeč, jako je mozková obrna, amyotrofická laterální skleróza (ALS) nebo mozková mrtvice, poskytují novou úroveň přizpůsobení a ovládání a navazují na funkce představené v iOS 17 pro uživatele, kteří nemluví nebo jim hrozí ztráta schopnosti mluvit.

Pohybové signály vozidla mohou pomoci snížit pohybovou nevolnost

Vehicle Motion Cues je nový zážitek pro iPhone a iPad, který může pomoci snížit nevolnost cestujících v jedoucích vozidlech. Výzkumy ukazují, že pohybová nevolnost je běžně způsobena smyslovým konfliktem mezi tím, co člověk vidí, a tím, co cítí, což může některým uživatelům bránit v pohodlném používání iPhonu nebo iPadu během jízdy v jedoucím vozidle. Pomocí funkce Vehicle Motion Cues představují animované body na okrajích obrazovky změny pohybu vozidla, které pomáhají snížit smyslový konflikt, aniž by rušily hlavní obsah. Pomocí senzorů zabudovaných v iPhonu a iPadu Vehicle Motion Cues rozpozná, kdy se uživatel nachází v jedoucím vozidle, a podle toho reaguje. Funkci lze nastavit tak, aby se na iPhonu zobrazovala automaticky, nebo ji lze zapnout či vypnout v Ovládacím centru.

CarPlay získává hlasové ovládání a další aktualizace zpřístupnění

Do CarPlay přicházejí funkce pro zpřístupnění, jako je hlasové ovládání, barevné filtry a rozpoznávání zvuku. Díky hlasovému ovládání mohou uživatelé navigovat v CarPlay a ovládat aplikace pouze hlasem. S funkcí Rozpoznávání zvuku mohou neslyšící nebo nedoslýchaví řidiči nebo spolujezdci zapnout upozornění na houkačky a sirény automobilů. Uživatelům, kteří jsou barvoslepí, usnadňují barevné filtry vizuální ovládání rozhraní CarPlay a další funkce vizuální přístupnosti včetně tučného textu a velkého textu.

Funkce zpřístupnění v systému visionOS

Mezi funkce pro přístupnost, které se letos objeví v systému visionOS, budou patřit systémové živé titulky, které pomohou všem – včetně neslyšících nebo nedoslýchavých uživatelů – sledovat mluvené dialogy v živých konverzacích a zvukové záznamy z aplikací. Díky živým titulkům pro FaceTime v systému visionOS si může více uživatelů snadno vychutnat jedinečný zážitek ze spojení a spolupráce pomocí Persony. Apple Vision Pro přidá možnost přesouvat titulky pomocí okenní lišty během Apple Immersive Video a také podporu pro další Made for iPhone sluchadla a kochleární sluchové procesory. Aktualizace pro přístupnost zraku budou zahrnovat přidání funkcí Reduce Transparency, Smart Invert a Dim Flashing Lights pro uživatele se slabým zrakem nebo pro ty, kteří se chtějí vyhnout jasným světlům a častému blikání.

Další aktualizace