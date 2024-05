Lego představilo neskutečnou stavebnici Pán prstenů: Barad-dûr

S bombastickými LEGO sety se v posledních týdnech roztrhl pytel. Poté, co jsme se nedávno dočkali odhalení setu NASA ARTEMIS či série retro rádií, do kterých lze vložit iPhone a nasimulovat tak to, že hrají, se totiž nyní tento dánský stavebnicový gigant rozhodl odhalit další vskutku unikátní kousek. Řeč je konkrétně o věži Barad-dûr, kterou fanouškům Pána prstenů určitě nemusíme jakkoliv sáhodlouze představovat. Jedná se totiž o ikonickou věž s ohnivým okem na jejím vrcholu, která se po vhození prstenu do lávy Hory osudu rozpadla na důkaz Sauronovy porážky.

Jak je již u LEGO stavebnic tak nějak ve zvyku, i tentokrát se myslelo na neskutečné množství detailů, díky kterým vypadá věž naprosto fantasticky. Součástí setu je pak kromě Saurona a několika skřetů i Frodo, Sam a Glum, přičemž chybět nemůže samozřejmě ani prsten. Pokud vás pak zajímají techničtější detaily, set obsahuje 5471 kostiček, jeho výška je 83 centimetrů a cena je v České republice nastavena na 11 599 Kč s tím, že do prodeje zamíří 4. června letošního roku. Členové programu LEGO Insiders si pak mohou set objednat už od 1. do 3. června. Pokud jste tedy fanoušky Pána prstenů i vy, tato stavebnice by ve vaší sbírce neměla chybět. Vedle taktéž nedávno představeného setu Roklinka se totiž bude vyjímat určitě parádně.

LEGO stavebnice si můžete zakoupit přímo zde.