Lego představilo neskutečnou stavebnici Pán prstenů: Roklinka

Pokud milujete Lego a Pána prstenů, pak stavebnice LEGO Pán prstenů: Roklinka,je něco, co zkrátka musíte mít. Už 8. 3. uvede Lego jednu z nejzajímavějších stavebnic posledních let, která nabízí to nejlepší z Pána prstenů. Kromě samotného sídla elfů ve Středozemí, které v naší adaptaci filmů a knih nese název Roklinka, najdete ve stavebnici také 15 minifigurek, které zastupují ty nejznámější postavičky z Pána prstenů. Objevíte zde Froda, Bilba, Boromira, Elronda, Arwen, Legolase, Gandalfa a další postavičky, které patrně porostou na ceně.

Samotná stavebnice se skládá ze 6167 dílků, je určena pro zkušené stavitele a její rozměry jsou 39x75x50 centimetrů. Jedná se o vůbec jednu z nejzajímavějších stavebnic, které kdy Lego uvedlo a vaše může být již 8. 3. 2023. Na to, co konkrétně získáte její koupí se můžete podívat v následující galerii.

Stavebnice Lego zakoupíte přímo zde.