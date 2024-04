Při používání nové Apple Pencil budete mít pocit, jako byste používali skutečnou tužku!

Pokud vás doposud nechávala jablečná chytrá tužka Apple Pencil chladnými její třetí generace dost možná pohled na tento produkt změní. Apple pro ní totiž alespoň podle nových zjištění skvěle informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu chystá vskutku zásadní upgrade, který jí výrazně přiblíží klasické tužce, tedy minimálně z hlediska jakéhosi pocitu z jejího používání. Jak je to možné?

Nová generace Apple Pencil, v kuloárech označována jako Apple Pencil 3 či Apple Pencil Pro, se dočká konkrétně nasazení haptické odezvy, která by měla tužku „rozvibrovat“ podle toho, co s ní budete zrovna dělat. Tyto vibrace by pak měly simulovat přesně to, co dělá reálná tužka či jiný psací nástroj při jeho používání na papír. Jinými slovy, prakticky nulový odpor při skluzu hrotu Apple Pencil po lesklém displeji iPadu by měl být ten tam a přibýt by naopak měla jemná vibrace při každé „čárce“, která by napodobovala tah hrotu tužky po papíře.

Gurman rovněž potvrdil, že Apple chystá pro Apple Pencil nové generace podporu řady nových gest, díky kterým by se tak měla zajímavě zlepšit její využitelnost ve smyslu ovládání iPadu. Kromě dosavadního gesta poklepání, které v určitých aplikacích zaktivovalo například panel nástrojů, přibude třeba gesto zmáčknutí, které by mělo sloužit k aktivaci rychlých panelů či jiných akcí pro přidání tvarů, nálepek a tak podobně, popřípadě k elementárnímu ovládání aplikací ve formě jejich otevírání či zavírání. Celkově se tedy jeví nová Apple Pencil jako podstatně chytřejší verze toho, co nám Apple naposledy ukázal coby high-endový stylus v roce 2018.