Apple opět přemýšlí o kompatibilitě Apple Pencil s iPhony! A nejen to

Apple Pencil je na trhu již několik let. Od té doby došlo v průběhu jejího vývoje k řadě různých změn, jedna věc však zůstala – nutnost nabíjení. Společnost ale nyní Apple podle nejnovějších zpráv pracuje na technologii, která by úplně odstranila potřebu nabíjet budoucí Apple Pencil, aniž by to znamenalo omezení jejích funkcí.

Vzpomínáte, jak se dřív Apple Pencil musel kvůli nabíjení zasouvat do iPadu? Pak přišlo magnetické přichycení na bok iPadu a nakonec jsme se dočkali skrytého USB-C konektoru. Teď se toho všeho chce Apple zbavit. Středobodem nově odhalené patentové přihlášky s názvem „Photo-Sensing Enabled Display For Stylus Detection“ je právě odstranění nutnosti nabíjení. Samotná budoucí Apple Pencil by totiž vůbec nepotřebovala energii. Jak by to ale fungovalo? Všechnu práci by namísto současné vzájemné spolupráce převzala obrazovka, na které píšete a kreslíte.

Patentová přihláška popisuje „optický systém pera“, který primárně využívá obrazovku k „určení jedné nebo více vlastností, jako je umístění nebo dotykový bod, těžiště, vzdálenost od displeje, úhel natočení, azimut a v některých případech orientace a rotace pera“. Zmíněná patentová přihláška konkrétně popisuje pasivní pero, které nepotřebuje žádné napájení. Místo toho odráží světlo zpět na iPad nebo zařízení, se kterým se používá, a iPad vše opticky snímá. Apple v ní mimo jiné navrhuje, že různé úhly natočení a rotace pera mohou vytvářet různé odražené světelné vzory. Následně lze vypočítat polohu a vzdálenost pera od displeje, možná i jeho rotaci.

V tomto případě je tu jeden obzvlášť zřejmý problém – pokud by budoucí Apple Pencil neměla baterii a nespotřebovávala energii, jak je popsáno v patentu, nemohla by mít žádné funkce, které Apple dříve navrhoval, například dotykové ovládání. Nyní například nabízí druhá generace Apple Pencil možnost dvojího poklepání. Dvojitým poklepáním na špičku můžete například v aplikaci iPadu přepnout na jiný nástroj. Podobně se objevily zprávy, že by Apple Pencil 3 mohla disponovat funkcí stisknutí.

Fotogalerie Apple Pencil bez nabijeni patent 1 Apple Pencil bez nabijeni patent 2 Apple Pencil bez nabijeni patent 3 Vstoupit do galerie

Je sice představitelné, že by Apple Pencil bez baterie mohl všechny tyto funkce efektivně napodobit. Dvojité poklepání na pero by například nepochybně způsobilo jeho pohyb a tento pohyb by mohl být docela charakteristický. Ve skutečnosti ale všechny tyto funkce vyžadují snímání a zpracování přímo v peru a procesor a senzory potřebují napájení v samotném zařízení. Takže co Apple zde možná navrhuje, je spíše základní, levnější verze Apple Pencilu, než náhrada budoucnosti tohoto zařízení.

V další části patentové přihlášky se objevují nákresy s výrazně rozšířeným využitím Apple Pencil – ty ukazují Pencil používanou na iPhone. Nákresy rovněž dále ukazují Apple Pencil používanou i na displeji MacBooku Pro a dokonce i na Apple Watch. Patentová přihláška byla podána v roce 2023, ale obsahuje i nákres Apple Pencilu pro iPod, jehož výroba byla ukončena rok předtím. Tuto patentovou přihlášku můžeme brát s rezervou, jelikož patenty často popisují technologie, které se nikdy nerealizují. Nicméně naznačuje směr, kterým by se Apple Pencil mohla v budoucnu ubírat. Odstranění nutnosti nabíjení by znamenalo větší pohodlí pro uživatele a mohlo by otevřít cestu k použití Apple Pencil na dalších zařízeních. Zda se tyto vize stanou realitou, ukáže až čas. Apple zatím o budoucnosti Apple Pencil oficiálně nic nepotvrdil.