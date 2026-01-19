M5 Max může přepsat historii MacBooků Pro: výkon na úrovni workstationů a GPU, které konkuruje grafikám od NVIDIA

Podle aktuálních odhadů nás od představení nových MacBooků Pro s čipy M5 Pro a M5 Max dělí méně než dva týdny. Pokud se naplní první výpočty výkonu, Apple má zaděláno na jeden z největších skoků v historii Apple Silicon. Analýza, se kterou přišel Jason Cross z Macworldu, vychází z jednoduché, ale osvědčené metody: porovnání rozdílů mezi základním čipem a jeho výkonnějšími variantami u předchozí generace. Když se stejný poměr aplikuje na aktuální M5, vycházejí z toho čísla, která zní skoro neuvěřitelně.
Výkon M5 Max: čísla, která se běžně spojují s workstationy
Odhady mluví o zhruba 4 500 bodech v single-core a více než 31 000 bodech v multi-core testu Geekbench 6. To už je teritorium, kde se běžně pohybují špičkové procesory typu AMD Threadripper s desítkami jader a ne mobilní čip v notebooku.
Ještě zajímavější je ale grafická část. M5 Max se 40jádrovým GPU by se mohl stát prvním Apple GPU, které překoná hranici 250 000 bodů v Geekbench 6 Compute. Pro kontext: ani M3 Ultra s 80 GPU jádry tuto metu oficiálně nepřekonal. Pokud se to Applu povede během dvou generací a s polovičním počtem jader, je to ukázka extrémně rychlého tempa vývoje.
Apple míří přímo na NVIDIA
V herních a grafických benchmarcích začíná být srovnání s mobilními grafikami od NVIDIE zcela na místě. Základní M5 už dnes ukazuje výrazný posun v GPU výkonu a pokud se stejný trend potvrdí i u Pro a Max verzí, čeká nás velmi zajímavá generace. M5 Max se skóre přes 4 600 bodů ve Steel Nomad by se výkonem blížil NVIDIA GeForce RTX 4070 a slabší konfigurace by se pohybovaly kolem úrovně RTX 4050 v notebookové verzi. To je výkon, který dává smysl i pro seriózní práci s 3D, videem, ale klidně i hraní her bez kompromisů. Velmi zajímavá je i spekulace kolem samotné konstrukce čipů M5 Pro a M5 Max. Analytik Ming-Chi Kuo tvrdí, že Apple má u M5 Pro využít nejnovější balicí technologii SoIC-mH od TSMC.
CPU a GPU by už nemusely být tak pevně svázané jako dosud, což otevírá dveře k mnohem flexibilnějším konfiguracím. Teoreticky by tak Apple mohl nabídnout varianty s větším GPU a menším CPU (ideální pro grafiku, AI, video) nebo naopak s důrazem na výpočetní výkon procesoru. Apple pravděpodobně nepustí uživatele do zcela volného skládání čipu, ale i omezená flexibilita by byla obrovským posunem oproti současnému stavu.
Co z toho plyne?
Pokud se tyto odhady potvrdí, nové Apple MacBooky Pro s čipy M5 Pro a hlavně M5 Max posunou notebookový výkon o další úroveň výš a začnou vážně konkurovat nejen x86 workstationům, ale i dedikovaným GPU, a definitivně smažou hranici mezi „pracovním notebookem“ a „desktopovým výkonem“.
A to všechno při zachování efektivity, tichého chodu a výdrže, na které jsme si u Apple Silicon zvykli.