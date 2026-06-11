Zpackaný projekt za miliardy? Apple začal po celém světě tajně mazat stopy po Vision Pro

Apple udělal krok, který na první pohled nemusí působit významně. Při bližším pohledu ale může naznačovat mnohem větší problém. Z internetových obchodů Applu v řadě zemí totiž zmizelo oficiální cestovní pouzdro pro Vision Pro. A protože společnost produkt nejen stáhla z nabídky, ale dokonce odstranila i jeho produktové stránky, začínají se objevovat otázky, zda nejde o další signál postupného útlumu celého projektu. Vision Pro měl být jedním z nejdůležitějších produktů Applu posledních let. Místo revoluce v oblasti rozšířené a virtuální reality se však z headsetu za 3 499 dolarů stal produkt, který si většina zákazníků nikdy nekoupila. Nejnovější krok Applu tak vyvolává další spekulace o tom, jaká budoucnost Vision Pro vlastně čeká.
Pouzdro zmizelo z většiny světa
Podle zjištění serveru MacRumors už Apple Travel Case pro Vision Pro není dostupný v celé řadě zemí. Zmizel například z online obchodů ve Velké Británii, Německu, Francii, Irsku, Japonsku nebo Hongkongu. Zajímavé přitom je, že nejde pouze o vyprodání skladových zásob. Apple odstranil i samotné produktové stránky a pouzdro už není uvedeno ani mezi oficiálním příslušenstvím pro Vision Pro. Právě to často naznačuje definitivní ukončení produktu. V Austrálii a Číně sice stránka stále existuje, příslušenství je však označeno jako nedostupné a nelze jej objednat. Naopak ve Spojených státech, Kanadě a Spojených arabských emirátech zůstává cestovní pouzdro nadále v prodeji.
Apple zatím mlčí
Apple se k celé situaci oficiálně nevyjádřil a neoznámil žádné změny v dostupnosti produktu. Zákazníci mimo USA však mají stále jednu alternativu. V nabídce Applu zůstává pouzdro Belkin Travel Bag for Apple Vision Pro, které lze používat místo původního oficiálního řešení. Právě skutečnost, že Apple ponechal v nabídce konkurenční příslušenství, ale odstranil vlastní produkt, působí poněkud zvláštně.
Fotogalerie
Vision Pro se nikdy nestal hitem
Načasování celé situace navíc přichází v době, kdy se stále častěji objevují informace o problémech Vision Pro. Loňská aktualizace s čipem M5 podle dostupných zpráv nepřinesla výraznější oživení zájmu zákazníků. Apple ponechal cenu na úrovni 3 499 dolarů a prodejní čísla údajně zůstala hluboko pod původními očekáváními. Podle informací z dodavatelského řetězce se dosud prodalo přibližně 600 tisíc kusů Vision Pro. Zároveň se opakovaně objevily zprávy o mimořádně vysoké míře vrácených zařízení, která měla být vyšší než u většiny ostatních produktů Applu. Mnoho zákazníků si stěžovalo především na vysokou cenu, hmotnost headsetu a nedostatek obsahu, který by ospravedlnil tak vysokou investici.
Apple přesouvá pozornost jinam
V posledních měsících se navíc objevila řada informací naznačujících, že Apple mění své priority. Po slabém přijetí Vision Pro mělo dojít k rozpuštění části týmu, který na headsetu pracoval. Řada zaměstnanců byla přesunuta na jiné projekty a bývalý šéf Vision Products Group Mike Rockwell převzal vedení týmu Siri. Současně se objevily zprávy o zrušení levnějšího headsetu Vision Air i druhé generace Vision Pro. Podle známého analytika Ming-Chi Kua měl tyto projekty definitivně ukončit budoucí generální ředitel Applu John Ternus. Apple se údajně stále více soustředí na vývoj chytrých brýlí s umělou inteligencí, které by mohly konkurovat například produktům společnosti Meta.
Budoucnost Vision Pro je nejistější než kdy dřív
Zatím nelze s jistotou tvrdit, že ukončení prodeje cestovního pouzdra znamená konec Vision Pro. Může jít pouze o doprodej zásob nebo optimalizaci nabídky příslušenství. Přesto je těžké ignorovat širší souvislosti. Slabé prodeje, zrušené projekty, přesuny zaměstnanců a nyní i postupné mizení příslušenství vytvářejí obrázek produktu, který už nemusí být pro Apple tak důležitý jako před několika lety. Pokud se současné informace potvrdí, mohlo by se ukázat, že Vision Pro nebyl začátkem nové éry výpočetní techniky, jak Apple původně doufal, ale spíše drahým experimentem, který otevřel cestu k budoucím chytrým brýlím.A právě ty dnes podle všeho představují technologii, na kterou Apple sází mnohem více než na samotný Vision Pro.