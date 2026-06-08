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Apple škrtá budoucnost Vision. Ze sedmi projektů mají zůstat jen dva

Apple Vision Pro
A. Amaya Tomanová
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Budoucnost produktů Vision možná bude mnohem skromnější, než se ještě před rokem zdálo. Známý analytik Ming-Chi Kuo totiž zveřejnil aktualizovaný přehled připravovaných zařízení, podle kterého Apple výrazně omezil své plány v oblasti nositelné rozšířené reality.

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Ještě loni Kuo tvrdil, že Apple pracuje hned na sedmi různých produktech spadajících do rodiny Vision. Jedním z nich byl Vision Pro s čipem M5, který už mezitím dorazil na trh. Z původně ambiciózní mapy ale podle jeho nových informací zůstaly v aktivním vývoji už jen dva projekty.

Prvním mají být lehké chytré brýle bez displeje, které by měly přijít na trh v roce 2027. Druhým pak pokročilejší model s podporou rozšířené reality, jehož uvedení se nyní očekává až kolem roku 2029. Podle Kua bude využívat optické vlnovody, tedy technologii, která dokáže promítat obraz přímo do zorného pole uživatele.

Zajímavé je i to, komu analytik připisuje rozhodnutí celý projekt přepracovat. Ve svém příspěvku na sociální síti X uvedl, že rozsáhlou revizi vývojového plánu měl schválit budoucí generální ředitel Applu John Ternus. To samo o sobě vzbudilo velkou pozornost, protože Apple zatím žádnou změnu ve vedení oficiálně neoznámil.

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Kuo zároveň ve svém novém přehledu vůbec nezmiňuje další generaci Vision Pro. To je v přímém rozporu s informacemi novináře Marka Gurmana z agentury Bloomberg, který tento týden napsal, že Apple stále pracuje na lehčím a tenčím nástupci současného headsetu. Podle Gurmana by se však novinka neměla objevit dříve než v letech 2028 nebo 2029. Už dříve navíc uváděl, že Apple přesouvá většinu svých sil právě na vývoj chytrých brýlí a projekt dalšího Vision Pro ustupuje do pozadí.

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Rozdíl mezi oběma zdroji může mít jednoduché vysvětlení. Je možné, že Apple na novém headsetu skutečně pracuje, ale zatím jde jen o velmi ranou fázi vývoje, která se do Kuoových přehledů ještě nedostala. Druhou možností je, že firma své plány v posledních měsících znovu upravila. Jistější obrázek by mohla přinést už nadcházející vývojářská konference WWDC. Očekává se, že Apple představí systém visionOS 27 a naznačí, jakou roli budou produkty Vision v jeho budoucí strategii vlastně hrát.

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