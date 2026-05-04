Apple chystá chytré brýle bez displeje! Ovládat je budete gesty rukou

O tom, že Apple pracuje na vlastních chytrých brýlích, se mluví už nějakou dobu. Teď se ale začínají objevovat konkrétnější detaily, které napovídají, jakým směrem se firma vydá. A pokud čekáte malý Vision Pro na očích, možná budete překvapeni.
Nové brýle mají totiž jít úplně jinou cestou. Místo ambiciózního AR zařízení s displejem Apple podle všeho vsadí na jednodušší koncept, který bude stát hlavně na umělé inteligenci a nenápadném používání v běžném životě. Jinými slovy, žádný displej, žádné složité vrstvení reality, ale spíš tichý společník, který vám pomůže ve chvíli, kdy to dává smysl.
Zajímavě řešené má být samotné ovládání. Apple chce brýle vybavit dvěma kamerami. Jedna bude sloužit klasicky pro focení a natáčení videa, podobně jako u iPhone, zatímco druhá, méně kvalitní širokoúhlá, bude sledovat pohyby vašich rukou. Právě na nich má stát celé ovládání. Gesta nejsou pro Apple žádná novinka. Už dnes na nich stojí Apple Vision Pro a podle všeho se s nimi počítá i u dalších produktů. U brýlí ale dávají ještě větší smysl. Když nemáte displej ani dotykovou plochu, potřebujete způsob, jak zařízení ovládat přirozeně a bez nutnosti sahat po telefonu.
Velkou roli bude hrát také Siri, respektive její chytřejší verze, která má dorazit s iOS 27. Brýle by měly být schopné odpovídat na otázky o vašem okolí, pomáhat s běžnými úkoly a fungovat jako jakýsi most mezi vámi a digitálním světem. Vy jen zvednete ruku, něco naznačíte a zbytek obstará systém.
Samozřejmě to má i své limity. Největším z nich je baterie. Apple chce, aby byly brýle lehké a pohodlné, což automaticky znamená menší prostor pro akumulátor. A právě to je důvod, proč v první generaci chybí displej, LiDAR nebo pokročilejší 3D senzory. Jednoduše by se do takového zařízení nevešly bez kompromisů, které by dávaly ještě menší smysl. Zajímavostí je i materiál. Apple údajně testuje rámy z acetátu, což je lehký a zároveň odolný materiál na rostlinné bázi, který se běžně používá u klasických dioptrických brýlí. Výsledkem by tak mělo být zařízení, které na první pohled vůbec nepůsobí jako technologický gadget.
Celkově to působí tak, že Apple nechce opakovat chyby, které provázely první generaci Vision Pro. Místo velkého, drahého experimentu se tentokrát snaží přijít s něčím jednodušším, dostupnějším a hlavně použitelnějším v každodenním životě. Kdy se brýlí dočkáme, zatím není úplně jasné. Spekuluje se o představení už letos, finální uvedení by ale mohlo přijít až v roce 2027. Ať už to bude jakkoliv, jedno je jisté. Apple má s tímto produktem velké plány a rozhodně to není jen slepá ulička.