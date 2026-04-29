Apple chystá revoluci po iPhonu! Nový šéf tlačí AR brýle a skládací iPad

Apple se pod vedením budoucího ředitele Johna Ternuse chystá vstoupit do zcela nových produktových kategorií. A vyplouvají na povrch další zajímavé detaily. Mark Gurman z Bloombergu přiblížil plány ohledně dvou obřích projektů. A sice plnohodnotných brýlí pro rozšířenou realitu a skládacího iPadu.
Brýle místo iPhonu
Tím největším želízkem v ohni Applu zůstávají AR brýle. Ty by měly plynule promítat digitální informace přímo do reálného světa a v dlouhodobém horizontu by mohly dokonce zcela nahradit samotný iPhone. Podle Gurmana společnost cílí na vydání mezi lety 2028 a 2030. Ještě předtím se ale dočkáme jednodušších chytrých AI brýlí, které dorazí pravděpodobně už příští rok. Pokrok v jejich vývoji dává inženýrům naději, že pokročilejší AR model dorazí včas.
Skládací experiment
Druhým produktem je zhruba dvacetipalcový skládací iPad. Ačkoliv jde o obrovskou prioritu nastupujícího šéfa Johna Ternuse, jeho osud visí na vlásku. Několik zdrojů z nitra firmy se nechalo slyšet, že by mohlo jít jen o bláznivý experiment, který se nikdy nezačne prodávat. Vše ale pravděpodobně rozhodne letošní podzim. Pokud chystaný skládací iPhone Ultra zaznamená u zákazníků úspěch, Ternus určitě vývoj obřího ohebného tabletu výrazně urychlí.
Podle mě jsou plnohodnotné AR brýle přesně tím typem revoluce, jakou byl před lety první iPhone. U skládacího iPadu jsem naopak spíše skeptický, protože tak obří ohebná plocha bude extrémně náchylná na poškození a cenovka by byla naprosto astronomická.