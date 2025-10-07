Klíčová funkce chystaných chytrých brýlí od Apple dorazí až v jejich druhé generaci

Apple podle nejnovějších informací sice chystá své vlastní chytré brýle jako konkurenci pro Meta Ray-Ban, ale první generace se zatím obejde bez AR displeje. Úplná rozšířená realita tak dorazí až s následným modelem.
Apple Glasses budou vycházet z Vision Pro
Bloomberg uvádí, že Apple aktuálně přesouvá část svých vývojových kapacit z Vision Pro právě na projekt lehčích Apple Glasses. Cílem je uvést produkt, který bude více módním doplňkem než těžkou náhlavní soupravou, a který bude vhodný pro každodenní nošení. Očekává se, že brýle budou představeny v roce 2026, přičemž skutečný prodej začne až o rok později – podobně jako při postupném uvedení čipů Apple Silicon.
První generace Apple chytrých brýlí však nebude mít vestavěný AR displej. Ten se podle Bloombergu objeví až ve druhé generaci, o které zatím nejsou známy žádné detaily ani přibližné datum vydání. Starší úniky naznačují, že displej by mohl být integrován přímo do jednoho z čoček.
Vlastní procesor jako na Apple Watch
I bez displeje nabídnou brýle několik chytrých funkcí díky speciálnímu procesoru Apple Silicon vycházejícímu z čipů Apple Watch. Díky němu zvládnou přijímat hovory, reagovat na příkazy Siri nebo pořizovat fotografie. Cílem Applu je tak vytvořit stylové, lehké a nenápadné zařízení s důrazem na praktičnost a propojení s iPhonem. Plnohodnotná AR verze Apple Glasses tedy dorazí až později – ale už první generace naznačí, jakým směrem se Apple hodlá v oblasti chytrých brýlí vydat.