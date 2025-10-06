Zavřít reklamu

Představení M5 iPadů Pro a Vision Pro 2 je na spadnutí!

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple se evidentně s letošními novinkami ještě neloučí. Podle dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se totiž blíží uvedení hned dvou produktů, konkrétně nového iPadu Pro s čipem M5 a aktualizované verze headsetu Vision Pro. Obě zařízení jsou podle jeho slov „imminent“, tedy připravena k představení doslova v řádu dní. Zda Apple vsadí na klasickou říjnovou keynote, nebo vše oznámí jen tiskovou zprávou, sice není jasné. Nicméně vzhledem k tomu, že by se mělo v obou případech jednat spíš o drobnější aktualizace a zároveň je představení údajně velmi blízké, vsadili bychom spíše na tiskové zprávy.

Mohlo by vás zajímat

Podle Gurmana se nový iPad Pro příliš neliší od současného modelu s čipem M4. Hlavní změnou má být právě přechod na výkonnější Apple M5. Jedna novinka by ale přece jen mohla být viditelnější. Apple prý do iPadu Pro přidal druhou přední kameru, která má zlepšit kvalitu videohovorů a fungování Face ID. Z uniklých videí nicméně zatím není jasné, zda se tato změna skutečně dostala až do finální verze, Gurman si ale stojí za tím, že testovací kusy uvnitř Applu už druhý objektiv měly. Podle něj by tedy šlo o poněkud zvláštní rozhodnutí, kdyby ji firma na poslední chvíli odstranila.

holding ipad pro in room holding ipad pro in room
ipad pro on table low angle ipad pro on table low angle
ipad pro back view ipad pro back view
ipad pro on table ipad pro on table
stack of ipads side view stack of ipads side view
stack of ipads on table stack of ipads on table
ipad pro joseph jpseph ipad pro joseph jpseph
ipad pro prkenko ipad pro prkenko
Vstoupit do galerie

Co se pak týče aktualizovaného Vision Pro, Gurman potvrzuje, že Apple pro něj chystá výrazně výkonnější čip M5 a nový systém uchycení, díky kterému má být headset pohodlnější při delším používání. Podle všeho Apple testoval varianty s M4 i M5, přičemž známý analytik Ming-Chi Kuo věří, že finální verze půjde rovnou cestou čipu M5.Pokud se tedy obě novinky představí současně, mohli bychom dostat iPad Pro a Vision Pro sjednocené právě výkonem díky nasazení stejného čipu.

Apple vision pro Apple vision pro
vision celenka vision celenka
vision pro popruh vision pro popruh
celenka vision pro celenka vision pro
apple vision pro sluchatka apple vision pro sluchatka
vision pro vision_pro
Apple vision pro Apple_vision_pro
vision pro apple vision pro apple
vision pro vision_pro
Vstoupit do galerie

Spíš než nad technickými specifikacemi obou zařízení tak visí otazníky nad jejich představením. Apple totiž obvykle představuje nové produkty v druhé polovině října, ale Gurmanovo označení „imminent“ naznačuje, že se tentokrát možná dočkáme o něco dříve. Ať už to ale Apple pojme jakkoliv, další důležitá premiéra se zdá být doslova za dveřmi.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.