Představení M5 iPadů Pro a Vision Pro 2 je na spadnutí!

Apple se evidentně s letošními novinkami ještě neloučí. Podle dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se totiž blíží uvedení hned dvou produktů, konkrétně nového iPadu Pro s čipem M5 a aktualizované verze headsetu Vision Pro. Obě zařízení jsou podle jeho slov „imminent“, tedy připravena k představení doslova v řádu dní. Zda Apple vsadí na klasickou říjnovou keynote, nebo vše oznámí jen tiskovou zprávou, sice není jasné. Nicméně vzhledem k tomu, že by se mělo v obou případech jednat spíš o drobnější aktualizace a zároveň je představení údajně velmi blízké, vsadili bychom spíše na tiskové zprávy.
Podle Gurmana se nový iPad Pro příliš neliší od současného modelu s čipem M4. Hlavní změnou má být právě přechod na výkonnější Apple M5. Jedna novinka by ale přece jen mohla být viditelnější. Apple prý do iPadu Pro přidal druhou přední kameru, která má zlepšit kvalitu videohovorů a fungování Face ID. Z uniklých videí nicméně zatím není jasné, zda se tato změna skutečně dostala až do finální verze, Gurman si ale stojí za tím, že testovací kusy uvnitř Applu už druhý objektiv měly. Podle něj by tedy šlo o poněkud zvláštní rozhodnutí, kdyby ji firma na poslední chvíli odstranila.
Co se pak týče aktualizovaného Vision Pro, Gurman potvrzuje, že Apple pro něj chystá výrazně výkonnější čip M5 a nový systém uchycení, díky kterému má být headset pohodlnější při delším používání. Podle všeho Apple testoval varianty s M4 i M5, přičemž známý analytik Ming-Chi Kuo věří, že finální verze půjde rovnou cestou čipu M5.Pokud se tedy obě novinky představí současně, mohli bychom dostat iPad Pro a Vision Pro sjednocené právě výkonem díky nasazení stejného čipu.
Spíš než nad technickými specifikacemi obou zařízení tak visí otazníky nad jejich představením. Apple totiž obvykle představuje nové produkty v druhé polovině října, ale Gurmanovo označení „imminent“ naznačuje, že se tentokrát možná dočkáme o něco dříve. Ať už to ale Apple pojme jakkoliv, další důležitá premiéra se zdá být doslova za dveřmi.