Co vše by mohl Apple v říjnu představit

Zatím není úplně jasné, jestli Apple letos v říjnu uspořádá klasickou keynote, nebo nové produkty představí jen prostřednictvím tiskových zpráv. Jisté ale je, že několik novinek se od Applu v říjnu očekává a podle dosavadních zvyků o nich dost možná Apple informuje alespoň pár dní dopředu. V předešlých letech si totiž oblíbil nejen včasné rozesílání pozvánek na Keynote, ale taktéž lákání na pouhé představení produktů skrze tiskové zprávy pomocí tweetů na X. Obecně pak platí, že v minulosti Apple využíval pro Keynotes i vydávání tiskových zpráv celý měsíc a proto je prakticky nemožné říci, kdy přesně bychom se mohli dočkat letos. Jisté je však minimálně to, že 30. října to nebude, protože na tento den má Apple naplánované oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí. 

Pokud vás pak zajímá, čeho bychom se měli v nadcházejících týdnech dočkat, na základě úniků informací by se mělo v první řadě jednat o nové iPady Pro. Ty by měly dostat nový čip M5 a podle některých informací i dvojici předních kamer, které by usnadnily focení i videohovory jak na výšku, tak na šířku. Také Vision Pro by se měl dočkat vylepšení – spekuluje se o rychlejším čipu M4 nebo M5, přepracovaném popruhu pro pohodlnější nošení a dokonce i o nové barevné variantě Space Black.

Na seznamu se ale objevuje i Apple TV, u které by mohl debutovat čip A17 Pro s podporou příští generace Siri postavené na systému Apple Intelligence. Překvapením by v jejím případě nebyl  ani nový síťový čip N1 s Wi-Fi 7, a i když se už dříve objevily spekulace o zabudované FaceTime kameře, není jisté, jestli dorazí už letos. Vedle Apple TV se pak poměrně hlasitě hovoří i o HomePodu mini 2. generace, který by mohl dostat čip S9 nebo novější, opět s podporou Apple Intelligence, lepší zvuk, nové barvy a také Ultra Wideband čip 2. generace pro přesnější určení polohy v rámci domácnosti. Dočkat bychom se rovněž mohli nových AirTagů, které by měly nabídnout až trojnásobně větší dosah, odolnější konstrukci reproduktoru a vylepšené upozornění na nízký stav baterie.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem
Co se týče Maců, nové 14″ a 16″ MacBooky Pro s čipy M5, M5 Pro a M5 Max už podle zdrojů vstupují do hromadné výroby, jejich uvedení je ale očekáváno až začátkem roku 2026. Podobně nejasný je i osud levnějšího MacBooku s čipem A18 Pro nebo A19 Pro, který by měl navázat na dnes už legendární MacBook Air s M1 a zaujmout jak přívětivým výkonem, tak i cenou. Doufejme tedy, že z tohoto seznamu dorazí v říjnu co možná nejvíce novinek. Obecně totiž platí, že v listopadu a prosinci toho už Apple vydává extrémně málo. 

