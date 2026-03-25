Kdo je John Ternus? Favorit na pozici šéfa Applu a technik, který formuje iPhony, iPady a MacBooky

V Applu se už delší dobu spekuluje o tom, kdo jednou převezme vedení společnosti po Timu Cookovi. Jedním z nejčastěji zmiňovaných jmen je John Ternus, současný šéf hardwarového inženýrství Applu. Podle nového rozsáhlého profilu v magazínu Bloomberg Businessweek je právě on považován za nejpravděpodobnějšího kandidáta na post budoucího CEO.
Ternus je v Applu velmi dobře známý – ve firmě působí už více než dvě desetiletí a postupně se vypracoval mezi nejvlivnější osobnosti celé společnosti. V roce 2021 převzal vedení hardwarového inženýrství, což je jedna z nejdůležitějších pozic v Applu. Pod jeho dohledem vznikají klíčové produkty jako iPhone, iPad, Mac nebo Apple Watch. Podle reportu Bloomberg si zároveň rychle získal respekt uvnitř firmy. Mezi vedením je prý vnímán jako člověk, který dokáže spojovat týmy a prosazovat praktická zlepšení produktů.
Jedním z nejzajímavějších zjištění reportu je fakt, že Ternus měl hrát důležitou roli při obratu v kvalitě jablečných zařízení. V minulosti se totiž objevovala kritika některých konstrukčních rozhodnutí, například u klávesnic MacBooků nebo u určitých designových kompromisů. Podle Bloombergu se právě v posledních letech Apple více soustředí na funkční vylepšení – zejména na výdrž baterie, výkon nebo konektivitu. A právě Ternus má být jednou z klíčových postav tohoto posunu.
Jeho vliv ve firmě navíc podle všeho dál roste. Na konci loňského roku mu Tim Cook údajně svěřil také dohled nad designérskými týmy, což je oblast, která byla historicky velmi úzce spojená s legendárním designérem Jonym Ivem. Ternus se zároveň čím dál častěji objevuje na veřejnosti – například v rozhovorech nebo ve videích při představování nových produktů.
Kdy přesně by mohlo dojít ke změně ve vedení Applu, však zatím není jasné. Tim Cook stojí v čele společnosti od roku 2011 a minulý rok oslavil 65 let, což je věk, kdy řada šéfů velkých korporací odchází do důchodu. Podle Bloombergu ale Cook své konkrétní plány zatím nesdělil ani některým nejbližším spolupracovníkům. V nedávném rozhovoru navíc jen neurčitě prohlásil, že si „nedokáže představit život bez Applu“.
Ať už se změna ve vedení odehraje kdykoliv, John Ternus je dnes podle mnoha pozorovatelů jedním z nejsilnějších kandidátů na to, aby jednou usedl do křesla generálního ředitele společnosti. Pokud se tak skutečně stane, Apple by poprvé po dlouhé době vedl člověk, který má velmi silné technické zázemí přímo z vývoje jeho klíčových produktů.