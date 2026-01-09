Zavřít reklamu

Apple má jasno! Tohle bude jeho nový šéf

Martin Hradecký
Apple zrychluje přípravy na možný odchod Tima Cooka a podle The New York Times má už teď jasného favorita: Johna Ternuse, současného šéfa hardwarového inženýrství. Ten v Applu působí od roku 2001 a uvnitř firmy si vybudoval silné postavení díky své pečlivé práci a schopnosti skloubit inovace s finanční efektivitou.

Ternus vede, ale není jediný ve hře

Profil Ternuse, který vyšel v The New York Times, potvrzuje jeho pozici jako pravděpodobného nástupce. Uvádí i to, že Cook, který letos oslavil 65 let, má zájem omezit svůj pracovní režim. Případně by se přesunul do role předsedy představenstva. Vedle Ternuse se však spekuluje i o dalších jménech. Craig Federighi (šéf softwaru), Eddy Cue (služby), Greg Joswiak (marketing) nebo Deirdre O’Brien (maloobchod a HR) patří mezi vnitřní kandidáty, kteří by mohli také připadat v úvahu.

Inženýr, ne politik. Ternus boduje produktově

Ternus se v Applu vyprofiloval jako „produktový člověk“. Není známý politickými postoji nebo vystupováním na veřejnosti, ale jeho práce je vidět. Byl klíčovým hráčem při přechodu Maců z čipů Intel na vlastní čipy Apple Silicon v roce 2020. Vedl i vývoj iPhonu Air a podílel se na testování skládacích zařízení. Zatímco Cook je vnímán jako analytik a diplomat, Ternus přináší klidný a technicky orientovaný přístup. A právě to může být pro Apple v další éře klíčové. Pokud se potvrdí, že Cook plánuje předat štafetu, bude to právě Ternus, kdo povede Apple do další dekády inovací.

