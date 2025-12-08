Kdo bude novým šéfem Applu? Bývalí manažeři volají po návratu této legendy!

V Applu se v posledních měsících dějí věci, které by ještě před pár lety zněly jako naprosté sci-fi. Vedení firmy totiž opouští jedna velká osobnost s tím, že se čím dál tím častěji spekuluje i nad tím, kdy svůj odchod oznámí nynější šéf Applu Tim Cook a potažmo, komu předá pomyslnou štafetu vedení dál. A právě tady přichází na scénu jméno, které by sotva kdo čekal.
Podle nové zprávy The Information totiž existuje malá, ale hlasitá skupina bývalých manažerů Applu, která by ve vedení firmy ráda viděla Tonyho Fadella. Že vám tohle jméno nic neříká? Pak asi Apple sledujete relativně krátce, jelikož byl Fadell svého času naprostá ikona. Jedná se o spolutvůrce iPodu a zároveň o muže, který stál u zrodu éry, jež Applu nakopla růst do dnešní podoby. Zároveň se jednalo o blízkého spolupracovníka Steva Jobse a už tehdy někoho, komu byl předpovídán právě post šéfa Applu po Jobsovi. Fadell však Apple opustil už v roce 2010, poté založil Nest a prodal ho Googlu za 3,2 miliardy dolarů.
Fadell už nemá na Apple dlouhé roky žádnou vazbu a proto představa, že by se právě on vrátil jako CEO, zní na první dobrou jako naprostý nesmysl z jablečných fór, ale několik jeho současných známých údajně výše zmíněnému portálu potvrdilo, že by se této role nebránil. Část bývalých zaměstnanců Applu pak jeho návrat podporuje s tím, že Apple potřebuje novou krev, která by jej trochu rozdmýchala a dodala mu zapomenutou dravost.
Většina analytiků ale samozřejmě i nadále ukazuje na Johna Ternuse, aktuálního šéfa hardware engineeringu. Ten je už nějakou dobu považovaný za nejlogičtějšího nástupce Tima Cooka a to i proto, že má do současného Applu velký vhled. Háček je však v tom, že podle některých lidí blízkých Applu Ternus prý ještě není úplně připravený převzít takto důležitou roli, což by mohlo odsunout jakékoliv oficiální oznámení o nástupnictví na neurčito. Nechme se tedy překvapit, jak se vše nakonec vyvrbí a potažmo, zda Apple skutečně nepovolá svého „ztraceného syna“ Fadella zpět. Bylo by to ale opravdu extrémní překvapení.