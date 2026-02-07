Dobrá zpráva pro Apple? Timu Cookovi se do důchodu ještě nechce

Jelikož oslavil šéf Applu Tim Cook nedávno své 65. narozeniny, začalo se v souvislosti s ním čím dál tím častěji spekulovat o jeho odchodu do důchodu. Přeci jen, jedná se o jednu z největších ikon nynějšího technologického světa a je proto jasné, že jeho odchod do důchodu bude zároveň koncem jedné velké dlouhé éry. A přestože mnohá média v předešlých týdnech tvrdila, že je odchod na spadnutí, šéf Applu na nedávném setkání se zaměstnanci Applu tato slova svým způsobem vyvrátil.
S informacemi, co na schůzce zaznělo, přišel teprve před pár hodinami velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman, podle jehož zdrojů měly zaměstnanci Applu možnost se Cooka na cokoliv zeptat. Nepřekvapivě proto zazněly i otázky ohledně odchodu do důchodu, na které Tim odpověděl poměrně zajímavě slovy: „Věřte mi, že v poslední době trávím opravdu hodně času přemýšlením o tom, kdo bude sedět v mé kanceláři třeba za pět, za deset let. Jsem tím skoro až posedlý. Kdo to třeba za 15 let bude?“
A ačkoliv samozřejmě z těchto slov nelze vyloženě říci, že v dohledné době Cook křeslo šéfa Applu neopustí, minimálně to z nich tak nějak vyznívá. Navíc se údajně počítá s tím, že až Cook post CEO Applu opustí, stane se rázem výkonným předsedou představenstva Applu, díky čemuž by si stále udržel určitou kontrolu nad rozhodováním ve společnosti. Jeho DNA tedy v Applu zůstane ještě dlouhé roky, což je pro všechny jeho fanoušky rozhodně pozitivní zpráva.
Co se pak týče jeho nástupce, tím by se měl údajně stát John Ternus, který je již na tento post interně připravován. A já se bez mučení přiznám, že pokud se tak opravdu stane, půjde pro mě osobně o slušné překvapení vzhledem k tomu, že Ternus určitě nepatří mezi ty nejviditelnější tváře Applu. Ano, jeho pozice ve společnosti sílí, ale třeba takový Craig Federighi šéfující softwarovému inženýrství je rozhodně daleko větší ikonou a zároveň člověkem, kterého veřejnost miluje. Do karet mu však úplně nehraje věk. Zatímco Craigovi je totiž už 58, Ternusovi teprve 51, což může být na konci dne rozhodující. A co vy, koho byste v čele Applu viděli nejradši?