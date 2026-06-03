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Apple odkládá jednu z nejočekávanějších novinek. Chytré brýle jen tak nedorazí

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
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Apple už nějakou dobu intenzivně pracuje na vlastních chytrých brýlích, které mají konkurovat populárnímu modelu Ray-Ban od Mety. Zařízení má posloužit jako ideální hardwarová základna pro novou Siri a pokročilé vizuální funkce Apple Intelligence. Původní plány na brzké představení ale podle agentury Bloomberg definitivně padly a na „revoluci v oční optice“ si počkáme o něco déle.

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Zhruba před rokem vše nasvědčovalo tomu, že Apple brýle ukáže ještě koncem letošního roku. Interní harmonogramy se ale nakonec posunuly. Mark Gurman z Bloombergu uvádí, že projekt s kódovým označením N50 měl původně dorazit na trh začátkem roku 2027. Kvůli softwarovým i hardwarovým zádrhelům se však premiéra odkládá na konec roku příštího.

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Ačkoliv nová Siri má dorazit dle plánu ještě letos, největší vrásky dělá inženýrům vizuální AI, která zkrátka a dobře zatím nedosahuje požadovaných kvalit. Apple nechce riskovat uvedení nedodělaného produktu.

První generace brýlí se pokusí zaujmout netradičním designem s oválnými kamerami, specifickými barvami a širokou škálou obrouček. Výhledově by se z nich mohl stát zdravotní asistent využívající rozšířenou realitu.

Headset Vision Air je hudbou vzdálené budoucnosti

Ještě delší čekání nás potká u virtuální reality. Odlehčená a levnější verze headsetu Apple Vision Pro, pracovně označovaná jako Vision Air, byla sice chvíli odsunuta na druhou kolej, ale Apple na ní opět začal pracovat. Gurman tvrdí, že se tohoto tenčího modelu nedočkáme dříve než koncem roku 2028, spíše až v průběhu roku 2029.

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Celá tato produktová kategorie je podle něj aktuálně „u ledu“. Apple totiž musí od základu vyřešit konstrukční i cenové přešlapy, které z původního Vision Pro za 3 499 dolarů udělaly prodejní propadák.  Do té doby tak na trhu pravděpodobně i dle toho, co poslední dobou čtu, zůstane pouze současná generace headsetu osazená čipem M5.

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