Takto Steve Jobs během 60 vteřin pohřbil cenovou politiku Microsoftu

Před 18 lety představil Steve Jobs světu Mac OS X Leopard, nejnovější verzi operačního systému Mac OS X. Bylo to v době, kdy Microsoft prodával jak Windows Vista, tak ještě i Windows XP a to s poměrně zjaímavou cenotvorbou. Pro Microsoft byl prodej Software v té době hlavní zdroj příjmů, což ostatně platí do dnes. PRoto nabízel hned několik verzí svého operačního systému, které se vzájemně extrémně lišily. Microsoft rozdělil systém do mnoha edic, v nižchž pak navzájem zamykal jednotlivé funkce a zákazníci často nevěděli, kterou variantu si koupit. Například Aero Glass efekty nebyly ve Vista Home Basic, BitLocker byl jen v Ultimate, Remote Desktop host chyběl v levnějších verzích, Media Center bylo jen v Home Premium a Ultimate.
Toho využil Steve Jobs, který představil Mac OS X, který ve všech „verzích“ nabízí to stejné a za ty stejné peníze. Prezentace si oakmžitě získala jak lidi uvnitř sálu, tak celý technologický svět. Všechny edice s tím stejným a za stejné peníze. Ostatně podívejte se sami, jak prezentace Mac OS X leopard vypadala na následujícím videu.
Microsoft a jeho tehdejší ceny:
- Windows Vista Home Basic ~$199
- Windows Vista Home Premium ~$239
- Windows Vista Business ~$299
- Windows Vista Ultimate ~$399
- Windows XP Home ~$199
- Windows XP Professional ~$299