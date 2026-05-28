Apple Vision Pro měl dorazit i v černé! Na internetu unikly fotky jeho tmavých částí

J. Jan Vajdák
Na internetu se objevily fotografie součástek pro dosud nepředstavený headset Apple Vision ve zcela černém provedení. Snímky, které na síti X zveřejnil uživatel s přezdívkou LusiRoy8, okamžitě rozproudily debaty o budoucnosti jablečné AR/VR.

Temný design a titanová konstrukce

Zveřejněné fotografie detailně zachycují napájecí popruh a zvukové moduly. Tyto díly vypadají naprosto identicky jako u současného hardwaru Apple Vision Pro, liší se pouze atraktivní temnou povrchovou úpravou.

Ta v současné komerční nabídce zcela chybí. Autor úniku tvrdí, že se jedná o komponenty pro chystanou druhou generaci. Není to ovšem poprvé, co vidíme podobné černé součástky. Už loni objevily zvěsti o odlehčeném modelu s pracovním názvem „Vision Air“. Ten měl nabídnout exteriér v barvě temného inkoustu a výrazně nižší celkovou hmotnost díky přechodu na titanové konstrukční prvky a upravené uložení baterie.

Změna priorit a sázka na chytré brýle

Původní plány počítaly s brzkým vydáním levnější verze i plnohodnotné druhé generace. Mark Gurman z Bloombergu ale upozornil, že Apple vývoj nových headsetů dočasně pozastavil. Apple sice projekt neposlal k ledu, ale případní zájemci si na plnohodnotného nástupce počkají minimálně další dva roky. Zákazníci se v minulém roce na podzim dočkali jen hardwarové revize s novým čipem M5.

Hlavní pozornost jablečných inženýrů se nyní upírá zcela jiným směrem. Bývalí členové vývojového týmu přešli do divize zaměřené na chytré brýle s umělou inteligencí a na vylepšování Siri. Apple navíc intenzivně pracuje na dalších nositelných zařízeních, jako jsou sluchátka AirPods s integrovanými kamerami nebo speciální AI přívěsek na krk. Odklad druhé generace headsetu je tak dle mého poměrně očekávaný krok. Ruku na srdce, první generace na dračku příliš nešla.

