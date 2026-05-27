Kočka vám zablokuje sociální sítě. Nové rozšíření pro Chrome vás donutí dát si pauzu

Nekonečné scrollování sociálních sítí je problém, který zná asi každý. Člověk si řekne, že se jen na chvíli podívá na X, Instagram, TikTok nebo YouTube, a najednou zjistí, že uběhla hodina. Právě s tímto nešvarem se snaží trochu netradičně bojovat nové rozšíření pro Chrome s názvem Cat Gatekeeper.
Za tímto hravým nástrojem stojí japonský indie vývojář ZOKUZOKU. Princip je přitom extrémně jednoduchý. Rozšíření sleduje čas strávený na vybraných platformách a po dosažení limitu vám stránku jednoduše zablokuje. Jenže místo nudného upozornění nebo přísné hlášky přes celou obrazovku se před vámi objeví pořádně baculatá kočka, která vám dá jasně najevo, že teď je čas dát si pauzu.
Ve výchozím nastavení Cat Gatekeeper počítá s 60 minutami používání a následnou pětiminutovou přestávkou. Fungovat má právě na největších žroutech času v čele s X, Instagramem, TikTokem a YouTubem. A ačkoliv to celé zní spíš jako vtipná internetová hříčka, nápad má ve skutečnosti docela solidní základ. Klasická upozornění na čas u obrazovky totiž lidé velmi často ignorují, odkliknou je a pokračují dál. Obří kočku přes celý feed ale přehlédnete jen těžko.
Na Cat Gatekeeper je sympatické hlavně to, že se nesnaží uživatele vychovávat přísným zákazem. Místo toho z digitální pauzy dělá něco odlehčeného, lidského a trochu absurdního. A právě díky tomu může podobný nástroj fungovat lépe než spousta serióznějších řešení. Ne každého totiž zastaví graf s časem stráveným na telefonu. Ale kočka, která si lehne přes celou obrazovku a odmítne vás pustit dál? To už je jiná liga.
Jestli vás tedy sociální sítě občas vcucnou víc, než byste chtěli, Cat Gatekeeper může být docela zábavný způsob, jak si nastavit hranice. A kdo ví, možná právě tlustá digitální kočka dokáže to, co se klasickým upozorněním dlouhodobě nedaří. Donutit nás na chvíli přestat scrollovat.