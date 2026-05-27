iPhone 18 odstartuje novou éru. Android výrobci chtějí převzít jeho strategii

Apple podle všeho chystá u iPhonů jednu z největších změn posledních let. Místo toho, aby v září tradičně představil celou novou řadu najednou, má od iPhonu 18 přejít na rozdělené uvádění. A jak se nyní zdá, konkurence z Android světa by jej v tom mohla velmi rychle následovat.
S tvrzením přišel známý leaker Digital Chat Station na čínské sociální síti Weibo. Podle něj se výrobci Android telefonů chystají převzít stejný styl hry, tedy oddělit uvedení prémiových modelů od těch základních. Cílem má být přímější souboj s Applem a snaha nastavit vlastní produktové plány tak, aby se s iPhony lépe porovnávaly.
Apple má podle dosavadních úniků už letos na podzim představit iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a první skládací iPhone. Naopak základní iPhone 18, iPhone 18e a druhá generace iPhonu Air mají dorazit až na jaře 2027. Jinými slovy, Apple by nejdřív pustil na trh dražší a atraktivnější modely a levnější varianty by si nechal až na později.
Důvodů má být hned několik. Mluví se o tlaku na dodávky pamětí a 2nm čipů, ale také o čistě obchodní logice. Pokud Apple nejprve uvede jen prémiové modely, nebude jejich pozornost tříštit levnějšími variantami. Zákazníci, kteří chtějí nový iPhone hned, tak budou přirozeně sahat po dražších verzích. A teprve o několik měsíců později přijde nabídka pro ty, kteří chtějí dostupnější model.
Pokud by Android výrobci skutečně přešli na podobný systém, šlo by o zajímavý obrat. Samsung dnes uvádí řadu Galaxy S najednou, tedy základní model, Plus i Ultra. Skládačky pak představuje samostatně v létě. Xiaomi, Oppo nebo Vivo sice některé modely rozdělují, ale často opačně. Nejprve dorazí standardní a Pro verze, zatímco Ultra modely přicházejí později.
Apple by tak mohl celý trh otočit trochu naruby. Prémiové modely by šly ven jako první, levnější až s odstupem. A upřímně, z obchodního pohledu to dává smysl. Výrobci tím získají víc prostoru pro marketing, mohou lépe vytěžit zájem o nejdražší novinky a zároveň si rozloží pozornost médií i zákazníků do delšího období.
Na druhou stranu je otázkou, jak na to zareagují běžní uživatelé. Ti jsou zvyklí, že si při představení nové generace mohou rovnou vybrat mezi levnějším a dražším modelem. Pokud ale budou základní verze přicházet až o několik měsíců později, část lidí možná zbytečně sáhne po dražším telefonu. A přesně o to výrobcům pravděpodobně půjde.
Pokud se tento scénář potvrdí, nebude Apple jen měnit vlastní strategii. Může tím znovu nastavit rytmus celého mobilního trhu. A jak už jsme viděli mnohokrát, když Apple udělá krok, který začne dávat obchodní smysl, konkurence jej často velmi rychle následuje.