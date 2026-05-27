Zavřít reklamu

iPhone 18 odstartuje novou éru. Android výrobci chtějí převzít jeho strategii

iPhone
J. Jiří Filip
0

Apple podle všeho chystá u iPhonů jednu z největších změn posledních let. Místo toho, aby v září tradičně představil celou novou řadu najednou, má od iPhonu 18 přejít na rozdělené uvádění. A jak se nyní zdá, konkurence z Android světa by jej v tom mohla velmi rychle následovat.

Mohlo by vás zajímat

S tvrzením přišel známý leaker Digital Chat Station na čínské sociální síti Weibo. Podle něj se výrobci Android telefonů chystají převzít stejný styl hry, tedy oddělit uvedení prémiových modelů od těch základních. Cílem má být přímější souboj s Applem a snaha nastavit vlastní produktové plány tak, aby se s iPhony lépe porovnávaly.

Apple má podle dosavadních úniků už letos na podzim představit iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a první skládací iPhone. Naopak základní iPhone 18, iPhone 18e a druhá generace iPhonu Air mají dorazit až na jaře 2027. Jinými slovy, Apple by nejdřív pustil na trh dražší a atraktivnější modely a levnější varianty by si nechal až na později.

Důvodů má být hned několik. Mluví se o tlaku na dodávky pamětí a 2nm čipů, ale také o čistě obchodní logice. Pokud Apple nejprve uvede jen prémiové modely, nebude jejich pozornost tříštit levnějšími variantami. Zákazníci, kteří chtějí nový iPhone hned, tak budou přirozeně sahat po dražších verzích. A teprve o několik měsíců později přijde nabídka pro ty, kteří chtějí dostupnější model.

Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 1 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 1
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 2 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 2
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 3 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 3
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 4 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 4
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 5 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 5
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 6 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 6
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 7 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 7
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 8 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 8
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 9 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 9
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 10 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 10
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 11 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 11
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 12 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 12
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 13 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 13
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 14 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 14
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 15 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 15
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 16 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 16
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 17 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 17
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 18 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 18
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 19 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 19
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 20 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 20
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 21 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 21
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 22 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 22
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 23 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 23
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 24 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 24
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 25 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 25
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 26 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 26
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 27 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 27
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 28 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 28
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 29 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 29
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 30 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 30
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 31 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 31
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 32 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 32
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 33 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 33
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 34 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 34
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 35 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 35
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 36 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 36
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 37 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 37
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 38 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 38
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 39 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 39
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 40 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 40
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 41 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 41
Vstoupit do galerie

Pokud by Android výrobci skutečně přešli na podobný systém, šlo by o zajímavý obrat. Samsung dnes uvádí řadu Galaxy S najednou, tedy základní model, Plus i Ultra. Skládačky pak představuje samostatně v létě. Xiaomi, Oppo nebo Vivo sice některé modely rozdělují, ale často opačně. Nejprve dorazí standardní a Pro verze, zatímco Ultra modely přicházejí později.

Apple by tak mohl celý trh otočit trochu naruby. Prémiové modely by šly ven jako první, levnější až s odstupem. A upřímně, z obchodního pohledu to dává smysl. Výrobci tím získají víc prostoru pro marketing, mohou lépe vytěžit zájem o nejdražší novinky a zároveň si rozloží pozornost médií i zákazníků do delšího období.

Na druhou stranu je otázkou, jak na to zareagují běžní uživatelé. Ti jsou zvyklí, že si při představení nové generace mohou rovnou vybrat mezi levnějším a dražším modelem. Pokud ale budou základní verze přicházet až o několik měsíců později, část lidí možná zbytečně sáhne po dražším telefonu. A přesně o to výrobcům pravděpodobně půjde.

Mohlo by vás zajímat

Pokud se tento scénář potvrdí, nebude Apple jen měnit vlastní strategii. Může tím znovu nastavit rytmus celého mobilního trhu. A jak už jsme viděli mnohokrát, když Apple udělá krok, který začne dávat obchodní smysl, konkurence jej často velmi rychle následuje.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
iPhone 18

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.