Android 17 je tady: Gemini Intelligence chce převálcovat iOS 27

Další kolo souboje iOS vs. Android právě začíná. Google totiž před pár hodinami světu poodhalil novou verzi Androidu a upřímně řečeno, i optikou Apple uživatele se tato verze jeví opravdu zajímavě. Hlavní roli v ní má nepřekvapivě hrát umělá inteligence.
Google nově mluví o „Gemini Intelligence“, což je označení, které až nápadně připomíná Apple Intelligence. Android se pak podle Googlu postupně mění z klasického systému na jakýsi inteligentní nástroj, který má za uživatele řešit věci automaticky a ideálně ještě dřív, než ho vůbec napadnou.
V praxi to znamená, že Gemini dostává mnohem větší prostor než kdy dřív. Nově například zvládne nejen odpovídat na otázky, ale i reálně jednat – například objednat službu, nakoupit věci nebo třeba vytvořit nákupní košík jen na základě seznamu, který máte otevřený na displeji. Právě práce s kontextem obrazovky je něco, co Google posouvá hodně dopředu a co mimochodem chystá i Apple.
Velké změny přichází i do prohlížeče Google Chrome, kde Gemini pomůže s vyhledáváním, shrnováním i porovnáváním informací. Dokáže ale jít ještě dál a třeba rovnou rezervovat parkovací místo nebo objednat termín. Jinými slovy, místo hledání už rovnou řešíte výsledek. Zajímavě působí i novinka Rambler, která upravuje diktovaný text tak, aby byl stručný a bez zbytečných výplňových slov.
Google ale nezapomíná ani na auta. Android Auto tak dostává výrazný facelift i hlubší integraci Gemini, která zvládne odpovídat na zprávy nebo třeba objednat jídlo během cesty. Přibývají i 3D navigační prvky nebo možnost přehrávání YouTube při zaparkovaném autě.
Menší, ale o to zajímavější novinkou je funkce Pause Point, která vás má brzdit při otevírání „žroutů času“. Telefon vám dá pár sekund na rozmyšlenou, případně nabídne alternativu. Jde sice svým způsobem o drobnost, ale zároveň o něco, co může ve výsledku změnit návyky.
Android 17 dorazí nejdřív na zařízení jako Google Pixel nebo Samsung Galaxy už letos v létě a postupně se rozšíří i do hodinek, aut nebo dalších zařízení. A pokud něco z celé prezentace vyčnívá, pak je to jasný signál: Google chce, aby byl telefon spíš chytrým parťákem než jen nástrojem. O to zajímavější bude nyní sledovat, s čím za pár týdnů přijde Apple.