Komunikace mezi iPhone a Androidem je díky této novince z iOS 26.5 konečně bezpečnější

Bezpečné zasílání zpráv mezi iPhonem a Androidem je konečně tady. Apple oficiálně potvrdil, že koncové šifrování (E2EE) pro zprávy standardu RCS je nyní dostupné pro všechny uživatele v rámci aktualizace systému iOS 26.5. Přestože je ale tato funkce zatím jen součástí finální verze systému, Apple ji zatím označuje jakožto „betu“ a její dostupnost závisí na podpoře konkrétních mobilních operátorů u obou stran.
Celý projekt je výsledkem úzké spolupráce mezi Applem a Googlem. Obě společnosti vedly společné úsilí v rámci celého odvětví, aby do standardu RCS přidaly to nejvyšší zabezpečení. Pro aktivaci šifrování musí mít uživatelé iPhonů nainstalovaný iOS 26.5. Majitelé Androidů potřebují nejnovější verzi aplikace Zprávy Google. Koncové šifrování je ve výchozím nastavení zapnuté, což uživatelé poznají podle malého symbolu zámku u odeslaných zpráv.
Díky implementaci protokolu Messaging Layer Security v rámci nového standardu RCS Universal Profile 3.0 se konverzace mezi iPhony a Androidy konečně vyrovnají bezpečnosti iMessage. Kromě šifrování přináší tato verze také možnost editovat a mazat odeslané zprávy, podporu reakcí Tapback napříč platformami a možnost odpovídat na konkrétní zprávy v rámci vlákna. Důležité je, že díky E2EE nemůže obsah zpráv číst žádná třetí strana ani samotní operátoři.
Podle mě jde o důležitý milník v mobilní komunikaci, který definitivně boří bariéry mezi dvěma soupeřícími tábory. Zavedení šifrování jako standardu je fantastickou zprávou pro ochranu soukromí nás všech, protože už nemusíme spoléhat na aplikace třetích stran, abychom si mohli bezpečně dopisovat s kýmkoliv bez ohledu na značku jeho telefonu.