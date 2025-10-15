Apple představil nový Vision Pro! Je výkonnější, nabízí lepší zobrazení i výdrž

Jablečný headset Vision Pro se dnes dočkal první aktualizace hardwaru od svého uvedení. Kalifornský gigant totiž před chvílí představil jeho vylepšenou verzi, která přichází s čipem M5 a novým Dual Knit Bandem pro pohodlnější nošení. Novinka nabízí vyšší výkon, vylepšené zobrazení, delší výdrž baterie a nové funkce v systému visionOS 26, které posouvají prostorové počítačové prostředí na úplně novou úroveň.
M5 – srdce nové generace Vision Pro
Nový čip Apple M5, vyrobený třetí generací 3nm technologie, přináší do Vision Pro dramatický nárůst výkonu i plynulosti. Díky 10jádrovému CPU je celé prostředí rychlejší a svižnější – od načítání aplikací přes práci s widgety až po běžné prohlížení webu. Zásadní inovací je ale 10jádrové GPU s podporou hardwarově akcelerovaného ray tracingu a mesh shadingu, což znamená, že vývojáři mohou do her a aplikací přidat dosud nevídanou úroveň detailů, světla a odrazů. V praxi to znamená realističtější prostředí a plynulejší animace i u náročných scén.
Apple navíc zvýšil hustotu vykreslených pixelů, díky čemuž tak Vision Pro nyní zobrazuje o 10 % více pixelů na dvojici micro-OLED displejů oproti předešlé verzi, což zajišťuje ostřejší text i detailnější obraz. Obnovovací frekvence dosahuje až 120 Hz, takže pohyb působí přirozeněji a rozmazání je minimální, ať už sledujete film, nebo pracujete ve Virtual Mac Display.
AI výkon, který mění zážitky
Vylepšený 16jádrový Neural Engine zrychluje veškeré úlohy využívající umělou inteligenci. Systémové funkce, jako je tvorba realistické Persony nebo převod 2D fotografií do prostorové podoby, jsou nyní až o 50 % rychlejší, a aplikace třetích stran těží dokonce z dvojnásobného výkonu.
Apple zdůrazňuje, že M5 ve Vision Pro otevírá nové možnosti i vývojářům. Společnosti jako JigSpace už využívají Apple Intelligence a framework Foundation Models, aby umožnily interaktivní zpracování dat a vizualizaci složitých objektů ve 3D. Uživatel tak může například přirozeně mluvit s modelem větrné turbíny a nechat si vysvětlit, jak přesně funguje. Z pohledu uživatele by měl být rozdíl patrný okamžitě. Vision Pro má dle Applu reagovat svižněji, grafika je plynulejší a všechny AI procesy probíhají v reálném čase, aniž by bylo nutné cokoliv odesílat do cloudu.
Lépe bude sedět na hlavě
Apple myslel i na praktické detaily. Nová baterie Vision Pro nyní nabízí až 2,5 hodiny běžného používání a 3 hodiny přehrávání videa na jedno nabití, přičemž zůstává možnost headset napájet během používání. Velkou novinkou je i nový Dual Knit Band. Apple zcela přepracoval uchycení headsetu, aby Vision Pro působil lehčí a pohodlnější i při delším nošení. Nový pásek je 3D-pletený jako jeden kus, má dvojitou strukturu s horním a spodním popruhem a přináší mnohem lepší rozložení hmotnosti. Spodní část obsahuje pružné textilní výztuhy s tungstenovými vložkami, které slouží jako protizávaží. Díly tomu tak headset lépe drží a méně tlačí.
Fotogalerie
Hezkým detailem je pak Fit Dial coby otočný prvek umožňující jemné doladění utažení v reálném čase. Dual Knit Band je k dispozici ve třech velikostech (S, M, L), lze ho zakoupit samostatně a je kompatibilní i s předchozí generací Vision Pro.
Cena a dostupnost
Co se týče ceny, ta se oproti předešlé generaci nezměnila. V USA tedy bude začínat na 3499 dolarech, v Evropě pak na 3499 Eurech. Nový Dual Knit Band je pak neceněn na 99 dolarů/euro.
