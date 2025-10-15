Apple představil nový iPad Pro M5 s vlastním WiFi a 5G čipem!

Vedle nového čipu M5 a MacBooku Pro došla dle očekávání řada i na představení nové generace iPadů Pro. Ta je též vybavena čipem M5 a dle slov Applu posouvá schopnosti tabletu do zcela nové dimenze. Novinka přináší nejen dramatický nárůst výkonu pro umělou inteligenci, ale i rychlejší úložiště, modernizované bezdrátové technologie a nejvyspělejší displej, jaký kdy iPad nabídl. To vše ve zpracování, které je tenčí než kdykoli dřív.
M5 – nový milník v oblasti AI výkonu
Srdcem nového iPadu Pro je čip Apple M5, který byl navržen tak, aby posunul hranice výkonu a efektivity. Díky zcela nové architektuře s desetijádrovým GPU, v němž má každé jádro vlastní Neural Accelerator, dokáže M5 nabídnout až 3,5× vyšší výkon v úlohách s umělou inteligencí než M4 a dokonce 5,6× vyšší než M1.
To se promítá do reálného používání, kdy iPad například zvládá generovat obrázky pomocí difuzních modelů, pracovat s AI maskováním ve Final Cut Pro nebo DaVinci Resolve, a spouštět rozsáhlé jazykové modely (LLM) přímo v zařízení. Nový 16jádrový Neural Engine navíc pracuje efektivněji než kdy dřív, takže zvládá výpočetně náročné procesy s minimálním dopadem na výdrž baterie. iPad Pro se tak stává skutečně samostatným zařízením schopným vykonávat náročné AI úlohy bez nutnosti odesílat data na vzdálené servery. Apple tak elegantně spojuje výkon, soukromí a efektivitu.
Fotogalerie
Výkon, který zvládne cokoliv
Kromě AI výkonu přináší M5 také podstatně rychlejší CPU a GPU. Nové desetijádrové CPU kombinuje čtyři výkonnostní a šest úsporných jader, přičemž Apple znovu mluví o „nejrychlejším procesorovém jádře na světě“. Výkon narostl i v oblasti grafiky – díky třetí generaci ray tracingu je iPad Pro až 1,5× rychlejší než model s M4 a 6,7× rychlejší než M1.
Prakticky to znamená, že ať už renderujete 3D scény v Octane X, upravujete video ve Final Cut Pro nebo vytváříte AI vizualizace v aplikaci Draw Things, iPad Pro zvládne vše plynuleji než kdy dřív. Navíc se díky optimalizaci iPadOS 26 dokáže lépe vypořádat s více náročnými aplikacemi běžícími současně, takže přepínání mezi projekty je okamžité.
Rychlejší paměť i úložiště
Nový iPad Pro má výrazně vyšší propustnost paměti a to konkrétně přes 150 GB/s, což je o 30 % více než u předchozí generace. K tomu přidává až 2× rychlejší úložiště, takže práce s rozsáhlými video soubory nebo import RAW fotografií je nyní mnohem svižnější. Apple také zvýšil kapacitu sjednocené paměti u základních konfigurací – modely s 256 GB a 512 GB nyní nabízejí 12 GB RAM, tedy o polovinu více než dříve. V kombinaci s novým oknovým systémem v iPadOS 26 se tak multitasking posouvá na úplně jinou úroveň.
Lepší konektivita díky čipům C1X a N1
Dle očekávání navíc Apple poprvé nasadil do iPadu vlastní síťové čipy C1X a N1. Čip C1X, určený pro Cellular varianty iPadu Pro, zvyšuje rychlost mobilních dat o až 50 % oproti M4 modelu a zároveň spotřebovává o třetinu méně energie. Uživatelé se tak mohou spolehnout na rychlejší přenosy dat, stabilnější připojení i přesnější GPS. Čip N1 zase zajišťuje podporu Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread, což přináší vyšší rychlost přenosu, stabilnější AirDrop a plynulejší fungování hotspotů. Výsledkem je zařízení, které zvládne moderní připojení v plné síle, ať už jste v kanceláři, na cestách nebo v terénu.
Fotogalerie #2
Nejvyspělejší displej na světě
Co se týče displeje, iPad Pro M5 zůstává na Ultra Retina XDR displeji, který na něm debutoval poprvé loni. Díky tandem OLED technologii nabízí extrémní jas, precizní kontrast a brilantní barvy a to vše s podporou ProMotion a True Tone. Plný jas 1000 nitů pro SDR i HDR obsah a špičkových 1600 nitů při HDR režimu z něj dělá nejjasnější a nejpůsobivější displej, jaký kdy iPad měl.
Pro profesionály, kteří pracují s barvami nebo ve studiu s ostrým světlem, je k dispozici i volitelné nano-texture sklo, které eliminuje odlesky, aniž by snižovalo kontrast nebo sytost barev. Apple tentokrát přidal i podporu externích displejů s obnovovací frekvencí až 120 Hz, včetně Adaptive Sync, což ocení hlavně videoeditoři a hráči.
Novinka je Je k dostání v barvách space black a silver, přičemž 11“ model má tloušťku pouhých 5,3 mm a 13“ dokonce jen 5,1 mm. Do prodeje zamíří příští středu 22. října s tím, že jeho cena startuje na 26 990 Kč v případě 11“ verze a 36 990 Kč v případě větší 13“ verze.