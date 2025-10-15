Zavřít reklamu

Apple představil čip M5! Přináší obrovský skok ve výkonu pro umělou inteligenci i grafiku

Čekání je u konce. Apple totiž před malou chvílí světu skrze tiskovou zprávu představil další generaci svého čipu Apple Silicon pro MacBooky, iPady a Apple Vision Pro – Apple M5. A jak už bývá u Applu zvykem, nejde jen o drobnou evoluci. Novinka staví na třetí generaci 3nm technologie a přináší zásadní posun především v oblasti výkonu pro umělou inteligenci.

M5 podle Applu nabídne více než čtyřnásobný GPU výkon pro AI ve srovnání s loňským čipem M4. To se povedlo díky nasazení nové architektury desetijádrového GPU, které má v každém jádře integrovaný Neural Accelerator coby specializovanou jednotku pro zpracování úloh umělé inteligence. Jinými slovy, každé grafické jádro dokáže samostatně akcelerovat AI výpočty, a to s dramaticky vyšší efektivitou než kdy dřív.

Z pohledu čisté grafiky M5 přináší také výrazné vylepšení. Třetí generace ray tracingu a přepracované shaderové jádro zvyšují výkon až o 45 % proti M4, zatímco ve srovnání s M1 jde dokonce o více než dvojnásobek. V praxi to znamená plynulejší hry, realističtější světelné efekty a kratší renderovací časy při práci s 3D grafikou.

Výkon, který žene kupředu i AI

Pod kapotou nového čipu tepe až 10jádrové CPU složené ze šesti úsporných a čtyř výkonnostních jader. Apple se chlubí, že jde o nejrychlejší procesorové jádro na světě, které navíc přináší až o 15 % vyšší vícejádrový výkon než M4.

Vedle něj pak stojí vylepšený 16jádrový Neural Engine, který v kombinaci s Neural Acceleratory v GPU vytváří extrémně výkonnou AI platformu. Apple uvádí, že AI funkce na Vision Pro (například  převod 2D fotografií do prostorových scén nebo generování personálního avatara) běží nyní rychleji a úsporněji. Stejně tak se zrychluje zpracování úloh Apple Intelligence, včetně nástrojů jako Image Playground či práce s velkými jazykovými modely přímo na zařízení.

Pro uživatele to v praxi znamená, že M5 zvládne lokálně spouštět i náročné generativní modely (třeba v aplikacích pro tvorbu obrázků či textů) bez nutnosti odesílat data do cloudu. To přináší nejen vyšší rychlost, ale i výrazně lepší ochranu soukromí.

Paměť a přenosová rychlost na nové úrovni

Jednou z nejvýraznějších změn je zvýšení propustnosti jednotné paměti na 153 GB/s, což je zhruba o 30 % více než u M4. To ve výsledku přinese ychlejší práci v profesionálních nástrojích, plynulejší multitasking a možnost spouštět výrazně větší AI modely přímo na zařízení. Uživatelé, kteří pracují s aplikacemi jako Final Cut Pro nebo Adobe Photoshop, tak mohou hladce přepínat mezi projekty, zatímco na pozadí probíhají náročné výpočty či nahrávání souborů do cloudu.

Optimalizace pro vývojáře i hráče

Nový GPU architektonicky spolupracuje s frameworky jako Metal 4 nebo Core ML, takže vývojáři automaticky získají vyšší výkon bez nutnosti přepisovat své aplikace. Ti, kteří chtějí jít ještě dál, mohou nově přímo programovat Neural Acceleratory prostřednictvím Tensor API v Metalu 4. To vše přináší obrovské možnosti pro vývojáře, kteří chtějí využívat lokální AI výpočty – ať už jde o kreslení difuzních modelů v aplikacích typu Draw Things nebo běh velkých jazykových modelů přes webAI.

A nesmíme zapomenout ani na Apple Vision Pro, který díky M5 zvládne renderovat o 10 % více pixelů na micro-OLED displejích, a navíc zvyšuje obnovovací frekvenci až na 120 Hz, což se projeví ostřejším obrazem, hladším pohybem a menším rozmazáním při sledování nebo hraní.

Co se týče použití, nový čip Apple M5 se stane srdcem nové generace zařízení – 14“ MacBooku Pro, iPadu Pro a Apple Vision Pro. Články o nich naleznete na našem magazínu do pár minut. 

