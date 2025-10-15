MacBook Pro M5 oficiálně představen! Co vše novinka přináší?

Jak Apple slíbil včera večer, tak udělal. Před malou chvílí totiž skrze tiskovou zprávu představil zcela nový 14“ MacBook Pro s čipem M5, který má ambici stát se nejen nejvýkonnějším přenosným Macem své kategorie, ale i notebookem, který je definice „AI výkonu“. Novinka staví na zcela nové generaci čipu Apple Silicon a kombinuje skvělý výpočetní výkon, rekordní výdrž baterie a nové schopnosti systému macOS Tahoe.
M5 mění pravidla hry
Nový čip Apple M5, který je srdcem tohoto MacBooku Pro, je postavený na třetí generaci 3nm technologie a přináší dramatický nárůst výkonu pro úlohy s umělou inteligencí. Každé z deseti grafických jader obsahuje vlastní Neural Accelerator, což umožňuje zpracovávat AI výpočty přímo na GPU – a to až 3,5× rychleji než u M4 a dokonce 6× rychleji než u M1.
Apple navíc ve své tiskové zprávě podotýká, že se jeho měření netýkají jen laboratorních testů, ale i běžného používání. MacBook Pro s M5 dokáže na zařízení spouštět velké jazykové modely, generovat obrázky pomocí difuzních modelů v aplikacích typu Draw Things nebo rychle zpracovávat AI video v Topaz Video AI. Výsledkem je notebook, který zvládne vše od analýzy dat přes kreativní práci až po generativní úlohy – bez nutnosti připojení k cloudu.
M5 navíc obsahuje rychlejší 16jádrový Neural Engine, který urychluje zpracování funkcí Apple Intelligence napříč systémem macOS Tahoe. Funkce jako přepis mluveného slova, automatické sumarizace textu či generování obrázků tak běží citelně rychleji než dřív, a přitom zůstávají kompletně on-device.
Fotogalerie
Nová úroveň grafiky a systémového výkonu
Zatímco AI výkon je tím, co Apple nejvíce zdůrazňuje, nezůstalo jen u něj. Nový GPU v čipu M5 přináší až o 60 % rychlejší grafiku než M4 a podstatně vyšší snímkové frekvence v moderních hrách. 3D projekty se renderují rychleji, efekty v DaVinci Resolve běží plynuleji a vývojáři, kteří pracují s 3D enginy, dostávají do rukou výkon, který ještě nedávno patřil jen stolním stanicím.
CPU v M5 kombinuje čtyři výkonnostní a šest úsporných jader a podle Applu nabízí nejrychlejší procesorové jádro na světě. Oproti M4 se vícejádrový výkon zvedl o 20 %, což je znát při kompilaci kódu, práci s rozsáhlými daty nebo při multitaskingu. Výrazně pomáhá i vyšší propustnost paměti – 153 GB/s umožňuje pracovat s většími datovými modely, 3D scénami i AI úlohami zcela plynule.
Rychlejší úložiště a delší výdrž
Apple vylepšil i úložiště. SSD disk v novém MacBooku Pro je až 2× rychlejší než u předchozí generace, což ocení fotografové při importu RAW snímků i videoeditoři při exportu velkých projektů. K dispozici je až 4TB konfigurace, která dává prostor pro rozsáhlé projekty i datové sady. Navzdory vyššímu výkonu se Apple podařilo prodloužit i výdrž na baterii, která dosahuje až 24 hodin, což je
vůbec nejvíc v historii MacBooků Pro. A co je důležité, výkon zůstává stejný, ať už je MacBook připojený do zásuvky, nebo jede čistě na baterii. Nabíjení pak zrychluje funkce Fast Charge, která doplní polovinu kapacity za pouhých 30 minut.
Poměrně úsměvně pak vyznívá porovnání s se stařičkými MacBooky Pro s Intelem, které si Apple neodpustil a do své tiskové zprávy jej uvedl. Pro uživatele starších Intelových MacBooků totiž znamená M5 doslova generační skok. Apple hovoří o až 86× vyšším AI výkonu a 30× rychlejší grafice s ray tracingem než u posledních Intel verzí. I majitelé Maců s čipem M1 si přijdou na své – M5 je až šestkrát rychlejší v AI výpočtech a dvojnásobně výkonný při zpracování procesorových úloh. V praxi to znamená, že nové modely hravě zvládají editaci 8K videa, rendering rozsáhlých 3D scén i běh lokálních AI modelů, zatímco při běžné práci s macOS zůstávají zcela tiché a chladné.
Fotogalerie #2
Displej, zvuk a detaily, které dělají rozdíl
Co se týče dalších aspektů tohoto stroje, MacBook Pro si zachovává špičkový Liquid Retina XDR displej s jasem až 1600 nitů v HDR a volitelným nano-texture sklem pro minimalizaci odlesků. Samozřejmostí je 12MP kamera s funkcí Center Stage, která vás udrží v záběru při videohovorech, a šestireproduktorový systém s podporou Spatial Audio.
Cena a dostupnost
Nový 14“ MacBook Pro s M5 dorazí ve dvou barvách – space black a silver – a zachovává si startovní cenu 1 599 dolarů, v České republice pak bude začínat na 45 990 Kč. Předobjednávky startují už dnes, první kusy dorazí k zákazníkům 22. října.