Zavřít reklamu

Siri v iOS 27 projde obří proměnou. Apple její vzhled naznačil už grafikou WWDC

Vše o Apple
J. Jiří Filip
1

Apple se letos chystá udělat se Siri něco, na co už uživatelé čekají opravdu dlouho a to nejen z hlediska její využitelnosti. Podle nejnovějších informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž projde hlasová asistentka v iOS 27 výrazným redesignem, který má jít ruku v ruce s novými AI funkcemi a mnohem konverzačnějším pojetím celé služby. A jak se zdá, první náznak nové vizuální identity máme přímo před očima už nyní.

Gurman totiž tvrdí, že grafika, kterou Apple používá pro letošní WWDC, není jen náhodná estetická hra. Logo Swiftu na černém pozadí s jemnými odlesky růžové, tmavě modré, fialové a oranžové má údajně odpovídat barevnému ladění nových animací Siri i rozhraní v iOS 27. Barvy tak trochu připomínají současnou animaci Siri kolem displeje iPhonu, jen mají být jemnější, tmavší a méně křiklavé.

Apple WWDC26 event details hero ezgif.com video to gif converter

Zajímavé je, že testované rozhraní Siri má být zatím kompletně laděné do tmavých barev bez světlého režimu. Některé nové prvky budou mít tmavé pozadí a barevně pulzující kurzor právě v odstínech známých z WWDC grafiky. Apple tak zjevně nechce jen přidat pár nových funkcí, ale vytvořit pro Siri úplně novou vizuální identitu.

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
Vstoupit do galerie

 

Siri jako aplikace

Velkou změnou má být i samostatná aplikace pro Siri. Ta má sloužit pro delší konverzace ve stylu chatbotů, ovšem s estetikou připomínající Zprávy. Při aktivaci Siri se má v Dynamic Islandu objevit pilulková animace a během hledání odpovědi také svítící popisek. Výsledky se zobrazí v průsvitném panelu, který půjde stáhnout dolů a plynule tím přejít do konverzačního rozhraní.

Apple má navíc připravovat i systémové vyhledávání dostupné tažením z horní části displeje. V něm se objeví pole „Search or Ask“, do kterého půjde psát nebo diktovat dotazy přímo Siri. Tím by se z ní konečně mohl stát nástroj, který nebude jen odpovídat na jednoduché příkazy, ale skutečně pomáhat napříč systémem.Zásadní roli v celé proměně má sehrát i Google Gemini. Apple si podle dosavadních zpráv licencoval modely Googlu poté, co jeho vlastní AI technologie nestačily na požadovanou úroveň. Pokud se tedy vše povede, Siri by se mohla v iOS 27 konečně přiblížit tomu, co dnes umí moderní AI asistenti.

Mohlo by vás zajímat

Vše se dozvíme už 8. června během úvodní keynote WWDC 2026. A pokud se úniky potvrdí, může jít o největší proměnu Siri od jejího samotného uvedení.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
iOS 27

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.