Siri v iOS 27 projde obří proměnou. Apple její vzhled naznačil už grafikou WWDC

Apple se letos chystá udělat se Siri něco, na co už uživatelé čekají opravdu dlouho a to nejen z hlediska její využitelnosti. Podle nejnovějších informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž projde hlasová asistentka v iOS 27 výrazným redesignem, který má jít ruku v ruce s novými AI funkcemi a mnohem konverzačnějším pojetím celé služby. A jak se zdá, první náznak nové vizuální identity máme přímo před očima už nyní.
Gurman totiž tvrdí, že grafika, kterou Apple používá pro letošní WWDC, není jen náhodná estetická hra. Logo Swiftu na černém pozadí s jemnými odlesky růžové, tmavě modré, fialové a oranžové má údajně odpovídat barevnému ladění nových animací Siri i rozhraní v iOS 27. Barvy tak trochu připomínají současnou animaci Siri kolem displeje iPhonu, jen mají být jemnější, tmavší a méně křiklavé.
Zajímavé je, že testované rozhraní Siri má být zatím kompletně laděné do tmavých barev bez světlého režimu. Některé nové prvky budou mít tmavé pozadí a barevně pulzující kurzor právě v odstínech známých z WWDC grafiky. Apple tak zjevně nechce jen přidat pár nových funkcí, ale vytvořit pro Siri úplně novou vizuální identitu.
Siri jako aplikace
Velkou změnou má být i samostatná aplikace pro Siri. Ta má sloužit pro delší konverzace ve stylu chatbotů, ovšem s estetikou připomínající Zprávy. Při aktivaci Siri se má v Dynamic Islandu objevit pilulková animace a během hledání odpovědi také svítící popisek. Výsledky se zobrazí v průsvitném panelu, který půjde stáhnout dolů a plynule tím přejít do konverzačního rozhraní.
Apple má navíc připravovat i systémové vyhledávání dostupné tažením z horní části displeje. V něm se objeví pole „Search or Ask“, do kterého půjde psát nebo diktovat dotazy přímo Siri. Tím by se z ní konečně mohl stát nástroj, který nebude jen odpovídat na jednoduché příkazy, ale skutečně pomáhat napříč systémem.Zásadní roli v celé proměně má sehrát i Google Gemini. Apple si podle dosavadních zpráv licencoval modely Googlu poté, co jeho vlastní AI technologie nestačily na požadovanou úroveň. Pokud se tedy vše povede, Siri by se mohla v iOS 27 konečně přiblížit tomu, co dnes umí moderní AI asistenti.
Vše se dozvíme už 8. června během úvodní keynote WWDC 2026. A pokud se úniky potvrdí, může jít o největší proměnu Siri od jejího samotného uvedení.
zeptám se ! bude mluvit česky když se spářila s Geminy