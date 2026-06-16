Patnáctiletá tradice končí. Apple letos v září nepředstaví základní iPhone 18

Každý podzim už prakticky automaticky očekáváme novou generaci iPhonů. Apple si za posledních patnáct let vybudoval velmi předvídatelný rytmus, kdy v září představí kompletní novou řadu a během několika týdnů ji uvede na trh. Zdá se však, že právě tento model se možná blíží ke svému konci. V posledních měsících se stále častěji objevují informace o tom, že Apple plánuje zásadně změnit harmonogram uvádění nových iPhonů. A nyní se objevilo další vodítko, které těmto spekulacím dodává na věrohodnosti. Naznačuje totiž, že standardní iPhone 18 by se letos skutečně nemusel objevit vůbec.
Pozornost na sebe tentokrát strhla společnost Largan Precision, která patří mezi nejvýznamnější dodavatele Applu a dlouhodobě vyrábí objektivy pro fotoaparáty iPhonů. Během setkání s akcionáři její vedení uvedlo, že jeden z významných amerických zákazníků odložil uvedení nového produktu až na první čtvrtletí roku 2027. Současně se kvůli tomu mění harmonogram dodávek komponent a výroby. Firma sice Apple přímo nejmenovala, jenže právě zde začíná být situace zajímavá. Už několik měsíců totiž analytici i zákulisní zdroje tvrdí, že Apple připravuje rozdělení premiér iPhonů na dvě samostatné části. A vyjádření dodavatele do této skládačky zapadá téměř dokonale.
Pro modely na podzim, základ až na jaře
Podle dosavadních informací by letos na podzim měly dorazit pouze prémiové modely. Konkrétně se mluví o iPhonu 18 Pro, iPhonu 18 Pro Max a také prvním skládacím iPhonu, na kterém má Apple pracovat už řadu let. Standardní iPhone 18 by pak následoval až na jaře 2027 společně s iPhonem 18e.
Pokud se tento scénář potvrdí, půjde o jednu z největších změn v historii iPhonu. Apple totiž dosud vždy uváděl hlavní generaci svých telefonů pohromadě. Výjimkou byly jen některé modely v minulosti, například během pandemie, kdy došlo k menším časovým posunům. Nikdy ale nešlo o plánované rozdělení celé produktové řady na dvě části.
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Důvodů může být hned několik. Apple v posledních letech postupně rozšiřuje nabídku iPhonů a letos by se do ní mohl přidat i první skládací model. Spravovat pět nebo dokonce šest nových zařízení najednou začíná být logisticky i marketingově stále náročnější. Rozdělení premiér do dvou období by tak mohlo výrobě i prodejům výrazně pomoci.
Současně by Apple získal možnost udržovat pozornost zákazníků po celý rok. Místo jedné velké podzimní vlny by měl jednu premiéru na podzim a druhou na jaře. Z pohledu marketingu i prodejů jde o velmi zajímavý model, který dnes využívá řada konkurenčních výrobců.
Nejde ještě o definitivní potvrzení
Je však potřeba zdůraznit jednu důležitou věc. Largan Precision nikdy přímo neřekl, že mluví o iPhonu 18. Veškeré závěry vycházejí z kombinace jeho vyjádření a dřívějších úniků od analytiků a zdrojů z dodavatelského řetězce. Oficiálně tedy zatím nic potvrzeno není.
Přesto začíná být stále zřejmější, že Apple pro rok 2026 skutečně chystá něco neobvyklého. A pokud se všechny současné informace ukážou jako pravdivé, letošní podzim bude patřit především modelům Pro a skládacímu iPhonu. Na klasický iPhone 18 si pak budou muset zájemci počkat až do roku 2027.