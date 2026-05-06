Apple nepřímo potvrdil, že se představení iPhone 18 odkládá!

V předešlých týdnech jsme již několikrát slyšeli, že se Apple chystá proměnit styl představování nových iPhone a jak se zdá, o nové strategii je víceméně rozhodnuto. Nahrává tomu totiž i zajímavý detail, který nyní unikl ze zákulisí dodavatelského řetězce a který před pár hodinami zveřejnil leaker Fixed Focus Digital, který je obecně dlouhodobě velmi spolehlivý.
Leaker přišel konkrétně s tím, že Apple prodlužuje výrobu iPhone 17 déle, než je obvyklé a co víc, dokonce má nyní navyšovat kapacity, což je zcela opačný scénář, než na který jsme byli roky zvyklí. Za normálních okolností by se totiž produkce starší generace začala už nyní postupně utlumovat s tím, jak se chystá nástupce. To se však letos evidentně neděje, což nepřímo potvrzuje, že představení základního iPhone 18 se odkládá z podzimu letošního roku na jaro roku příštího.
Ve výsledku se však nejedná o žádné překvapení, spíš „jen“ potvrzení dřívějších zpráv. Už delší dobu se totiž mluví o tom, že Apple chce rozdělit vydávání iPhonů na dvě části. Podzim by patřil těm nejvyšším modelům jako iPhone 18 Pro, Pro Max nebo očekávaný skládací model, zatímco základní řada by se přesunula až na jaro následujícího roku. A právě prodloužená výroba iPhonu 17 naznačuje, že Apple s tímhle scénářem skutečně počítá.
Rozdělení nicméně dává smysl i z obchodního hlediska. Pokud totiž mezi generacemi vznikne větší časový rozestup, může Apple déle držet prodeje aktuálního modelu bez toho, aby si je sám „kanibalizoval“ novinkou. Z pohledu uživatelů to ale může být docela nezvyk. Základní iPhone byl totiž odnepaměti pevnou součástí podzimního eventu a jeho absence by změnila celkovou dynamiku celé akce. Na druhou stranu, pokud Apple skutečně chystá větší přeskupení produktové řady, dává podobný krok smysl.
Jestli se tohle všechno potvrdí, čeká nás možná jedna z největších změn v tom, jak Apple iPhony uvádí. A i když to na první pohled působí nenápadně, ve výsledku to může mít větší dopad, než by se mohlo zdát. A co vy, jak by se vám dva iPhone eventy za rok líbily?