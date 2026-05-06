Češi jsou nepoučitelní: Tohle jsou podle O2 nejhorší hesla, která stále používáme

Operátor O2 se podíval na to, jaká hesla Češi skutečně používají, a výsledek je upřímně řečeno dost výmluvný. Ačkoliv se o bezpečnosti mluví dnes a denně, realita ukazuje, že spousta lidí na ni pořád tak trochu kašle. V praxi to totiž vypadá tak, že mezi nejpoužívanějšími hesly u nás stále dominují „123456“, „12345678“, „admin“, „Heslo1234“, „qwerty“ nebo třeba jednoduché variace typu „pokus123“ či „katka321“.
Svým způsobem úsměvné je pak to, že rozhodně nejde o české specifikum. Podobné žebříčky se totiž opakují prakticky po celém světě. Kombinace čísel, základní slova, jména nebo „procházky po klávesnici“ zkrátka pořád vedou. Problém je, že právě tahle hesla patří mezi první, která automatizované útoky zkouší. V praxi to znamená, že jejich prolomení může trvat doslova pár sekund.
Zásadní potíž ale není jen v tom, jaká hesla si lidé volí, ale i v tom, jak s nimi zacházejí. Častým scénářem je jedno univerzální heslo pro všechny služby. E-mail, sociální sítě, e-shopy i bankovnictví, všechno pod jedním klíčem. Jakmile se pak objeví v nějakém úniku dat, útočník má otevřené dveře prakticky všude. A právě tohle je dnes jeden z nejčastějších způsobů, jak se lidem někdo „nabourá“ do digitálního života.
Zajímavé přitom je, že rozdíly mezi generacemi jsou minimální. Ani mladší uživatelé, kteří vyrostli s technologiemi, si nevedou o nic lépe než starší ročníky. Slabá hesla jsou zkrátka zakořeněný problém napříč celou populací. Ve výsledku tak nejde o žádné složité hackerské techniky, ale o obyčejné návyky, kvůli kterým uživatelé přichází o své účty. Přitom právě tady se láme chleba. Stačí totiž pár základních změn typu silná hesla lišící se účet od účtu a riziko, že se k vašim účtům dostane někdo cizí, jde výrazně dolů. Háček je však v tom, že dokud se nic nestane, působí vše jako banalita. Jakmile ale jednou přijdete o přístup k e-mailu nebo vám někdo sáhne na účet, začne to dávat smysl až nepříjemně rychle. A přesně na tohle se snaží podobná data upozornit.