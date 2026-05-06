Apple slíbil revoluční Siri. Teď za to platí 250 milionů dolarů na odškodném

Apple se znovu dostává do situace, kdy se jeho velká technologická vize střetává s tvrdou realitou, přičemž jej tento střet vyjde na 250 milionů dolarů. Společnost totiž uzavřela hromadnou žalobu, která ji vinila z klamavé reklamy a neférové konkurence v souvislosti s odloženými funkcemi pro Siri v rámci Apple Intelligence.
Jádro problému sahá k předloňskému představení Apple Intelligence. Apple tehdy na WWDC 2024 ukázal výrazně chytřejší, personalizovanou Siri, která měla být jedním z hlavních taháků nové generace iPhonů. Jenže jak už to u některých velkých slibů bývá, realita se začala postupně odkládat, až nakonec v roce 2025 došlo k oficiálnímu odkladu, což už ale bylo pro část uživatelů i právníků příliš pozdě.
Hromadná žaloba podaná v USA tvrdila, že Apple v reklamách a marketingu prezentoval funkce, které buď nebyly dostupné, nebo byly v tak rané fázi, že nemohly odpovídat tomu, co firma komunikovala směrem k zákazníkům. Jinými slovy, lidé si měli kupovat iPhone s očekáváním schopností Siri, které v době nákupu reálně neexistovaly. Apple se sice brání tím, že neuznává žádné pochybení, nicméně podobné spory často řeší mimosoudně kvůli úspoře času a nákladů, což se děje i nyní. Výsledkem je tak dohoda, v rámci které Apple zaplatí 250 milionů dolarů a zároveň vytvoří kompenzační mechanismus pro zákazníky v USA.
Konkrétně půjde o vyplacení až 95 dolarů na zařízení žalobce, přičemž základní částka má být 25 dolarů za jedno podporované zařízení. Do okruhu oprávněných patří iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max a celá řada iPhone 16 včetně modelů 16e, 16 Plus a 16 Pro. Podmínkou je nákup v období od června 2024 do konce března 2025.
Apple zároveň ve svém vyjádření připomíná, že od té doby už představil řadu funkcí Apple Intelligence napříč svými platformami. Zmiňuje například Writing Tools, Live Translation, Genmoji nebo Visual Intelligence. Firma tak dál staví narativ, že vývoj pokračuje a slíbené funkce postupně přicházejí. Jenže právě tento případ znovu otevírá starou otázku, kde přesně končí marketing a kde začíná realita produktu, který už si zákazník kupuje. A v případě Apple Intelligence a Siri je vidět, že hranice mezi těmito dvěma světy může být někdy až příliš tenká.