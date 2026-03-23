iPad 12 klepe na dveře! Za přívětivou cenu nabídne super výkon i Apple Intelligence

Přestože Apple v předešlých týdnech představil spoustu hardwarových novinek, novou generaci základního iPadu jsme mezi nimi poměrně překvapivě navzdory spoustě spekulací o jeho brzkém příchodu neviděli. To by se však mohlo s trochou štěstí v dohledné době změnit. Podle velmi dobře informovaného reportéra Mark Gurman z Bloombergu má totiž Apple nový základní iPad prakticky hotový a připravený k vydání, takže je minimálně jisté, že letos 100% vyjde a je jen otázkou, kdy přesně.
Novinka by měla dle Gurmanových zdrojů vsadit na čip A18, díky kterému konečně dorazí i do nejlevnější řady podpora Apple Intelligence. Poměrně zajímavé je nicméně to, že na konto čipu jsme v minulosti slyšeli třeba i spekulace o možném nasazení A19, čímž by se tak stala novinka stejně výkonná jako základní iPhone 17. Nicméně i kdyby se dočkala „jen“ čipu A18, jak tvrdí Gurman, bude se jednat bezesporu o výkonnostní posun, jelikož předešlá generace běží „jen“ na čipu A16.
Co se týče designu, žádná revoluce se podle dostupných informací nechystá. Apple má totiž opět vsadit na osvědčený vzhled současné generace, což dává smysl. U základního iPadu totiž tradičně neexperimentuje, ale spíš se snaží vyladit nejlepší poměr ceny a výkonu. Pokud se tedy něčeho ohledně designu dočkáme, budou to maximálně nové barevné varianty, které by však potěšily vzhledem k tomu, že se od uvedené iPadu 10. generace nezměnily.
Gurman pak na konto nového iPadu dodává, že u něj bude možná ještě důležitější než u předešlých generací to, zda se u něj Applu podaří udržet nízkou cenu. Aktuální iPad 11 totiž startuje v USA na 349 dolarech a pokud se ta stejná cenovka objeví i u iPadu 12, může jít díky podpoře Apple Intelligence o jeden z nejzajímavějších iPadů pro běžné uživatele za poslední roky. Doufejme tedy, že bude stát novinka po všech směrech skutečně za to.