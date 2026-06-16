Stížnosti uživatelů ho nezajímají. Apple u iPhonu 18 Pro zopakuje kontroverzní krok, který lidem ničí vzhled telefonu

Když Apple loni představil iPhone 17 Pro, jednou z největších konstrukčních změn byl odchod od titanového rámu. Místo něj vsadil na nový anodizovaný hliníkový unibody design, který měl přinést lepší odvádění tepla a pomoci s chlazením stále výkonnějších čipů. Jenže vedle výhod se velmi rychle objevily i stížnosti uživatelů. Řada majitelů iPhonů 17 Pro totiž začala upozorňovat na snadnější vznik oděrek, škrábanců a v některých případech dokonce i změny odstínu rámu. Nejčastěji byly zmiňovány výraznější barevné varianty, u kterých bylo opotřebení viditelnější než u světlejších modelů. A právě zde přichází zpráva, která nemusí některé fanoušky Applu potěšit. Podle nových informací totiž iPhone 18 Pro pravděpodobně zachová stejný konstrukční přístup a Apple údajně neplánuje návrat k titanu ani pro příští generaci.
Proč Apple zůstává u hliníku?
Na první pohled by se mohlo zdát, že je návrat k titanu logickým řešením. Titan si totiž během generací iPhone 15 Pro a iPhone 16 Pro získal velmi dobrou pověst díky své pevnosti a odolnosti. Jenže Apple podle všeho vidí situaci jinak. Hliník má oproti titanu výrazně lepší tepelnou vodivost, což znamená efektivnější odvádění tepla od vnitřních komponent. V době, kdy Apple stále více sází na umělou inteligenci a náročné lokální výpočty přímo v telefonu, může být právě chlazení jedním z hlavních důvodů, proč firma nechce od hliníku ustoupit. Někteří uživatelé i odborníci navíc tvrdí, že lepší teplotní vlastnosti novějších modelů nejsou náhoda a že přechod na hliník pomohl udržet výkon stabilnější při dlouhodobé zátěži.
Právě odolnost je oblastí, kde se vedou největší debaty. Zatímco hliník nabízí výhody z hlediska chlazení, část uživatelů tvrdí, že působí méně prémiově a je náchylnější k viditelnému opotřebení než titanové modely předchozích generací. Na sociálních sítích i diskusních fórech se opakovaně objevovaly fotografie poškrábaných hran nebo míst, kde se začala měnit barva povrchové úpravy. Zvlášť citlivě je tato otázka vnímána u telefonů, jejichž cena se pohybuje na samém vrcholu trhu. Mnoho zákazníků totiž očekává nejen špičkový výkon, ale také konstrukci, která bude po několika letech používání stále působit reprezentativně.
Fotogalerie
Přesto existuje naděje na zlepšení
Zajímavé je, že vedle zpráv o zachování hliníku se objevují i informace naznačující, že Apple pracuje na úpravě výrobního procesu. Cílem má být vyšší stabilita barevné vrstvy a lepší odolnost proti změnám odstínu či opotřebení povrchu. Jinými slovy, materiál by mohl zůstat stejný, ale jeho zpracování by mělo být kvalitnější než u první generace. To ostatně není nic neobvyklého. Apple často ponechá stejný základní koncept několik generací po sobě a místo radikálních změn postupně odstraňuje nedostatky, které se objeví až při reálném používání.
V tuto chvíli je potřeba brát všechny informace s určitou rezervou, protože do představení iPhonu 18 Pro zbývá ještě několik měsíců. Pokud se ale současné úniky potvrdí, čeká nás druhá generace Pro iPhonu postavená na hliníkovém základu. A právě tehdy se ukáže, zda Apple skutečně dokázal odstranit výtky týkající se odolnosti, nebo zda se budou stejné stížnosti opakovat i u další generace. Pokud totiž firma zachová stejný materiál bez výraznějších úprav, mohlo by se z jedné z nejdiskutovanějších vlastností iPhonu 17 Pro stát téma i letošního podzimu.