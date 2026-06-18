Apple opraví největší chybu iPhone Air. Nová generace se zbaví otravného kompromisu

Když Apple loni představil iPhone Air, většina pozornosti se soustředila na jeho extrémně tenké tělo. Právě design se stal hlavním lákadlem novinky, která měla nabídnout něco mezi základním iPhonem a modely Pro. Aby však Apple dokázal dosáhnout rekordně nízké tloušťky, musel udělat několik kompromisů. Tím nejviditelnějším byl jediný zadní fotoaparát. To by se ale mohlo už za necelý rok změnit. Podle nových informací pracuje Apple na druhé generaci iPhonu Air, která má dorazit na jaře 2027 a přinést výrazně lepší fotografickou výbavu. Největší novinkou má být přidání druhého zadního objektivu.
Současný iPhone Air spoléhá na jediný 48MPx hlavní širokoúhlý fotoaparát, který díky vysokému rozlišení zvládá i 2× přiblížení prostřednictvím výřezu senzoru. Telefonu však chybí možnost snímat ultraširokoúhlé záběry, makro fotografie i některé další funkce známé ze základních iPhonů. potažmo pak samozřejmě řady Pro. Právě to chce Apple podle dostupných informací změnit. Druhá generace má vedle hlavního 48MPx fotoaparátu nabídnout také ultraširoký objektiv. Výsledkem by měla být výrazně větší univerzálnost při fotografování a současně menší rozdíl oproti klasickým iPhonům. Pro mnoho uživatelů by přitom mohlo jít o mnohem důležitější změnu než vyšší výkon procesoru nebo nové AI funkce. Právě absence ultraširokého objektivu totiž patřila mezi nejčastěji kritizované vlastnosti první generace. Osobně bych sice přivítal mnohem radši teleobjektiv, díky kterému by byl iPhone Air 2 zajímavější (a do jisté míry by byl i perfektním doplňkem nabídky Applu, která by se skládala z telefonů se všemi kombinacemi foťáků), nicméně ultraširokoúhlý foťák potěší bezesporu také.
Fotogalerie
Podle zdrojů z dodavatelského řetězce Apple vnímá druhou generaci Airu jako důležitý produkt. Firma si totiž údajně uvědomuje, že extrémně tenké tělo samo o sobě nestačí a zákazníci očekávají také odpovídající výbavu. Přidání druhého fotoaparátu má být jedním ze způsobů, jak zvýšit atraktivitu celé řady. Zároveň jde však o technicky poměrně náročný úkol. Už dnes totiž zabírá kamera na zadní straně Airu značnou část prostoru a přidání dalšího snímače bude vyžadovat přepracování vnitřního uspořádání telefonu. Apple tak bude muset najít rovnováhu mezi tenkým designem, výdrží baterie a fotografickými schopnostmi. A protože je nasazení ultraširokoúhlého snímače prostorově méně náročné než teleobjektivu, myslím si, že se Apple touto cestou vydat musel.
Pokud se současné informace potvrdí, druhá generace iPhonu Air by mohla odstranit jednu z největších slabin svého předchůdce. Zachovala by si extrémně tenké tělo, ale současně nabídla větší fotografickou flexibilitu, kterou dnes mnoho uživatelů postrádá. Do představení zbývá ještě poměrně dlouhá doba a plány Applu se mohou změnit. Už nyní je však zřejmé, že firma s řadou Air počítá i do budoucna a rozhodně ji nebere jen jako jednorázový experiment. Naopak se zdá, že právě Air by mohl během příštích let získávat stále významnější roli v nabídce iPhonů.