Brutální skok ve výdrži baterie? Apple chystá pro iPhone čip, který boří hranice sci-fi

Zatímco většina fanoušků Applu netrpělivě vyhlíží letošní iPhone 18 Pro a první skládací iPhone, v zákulisí už společnost pracuje na technologiích, které se do telefonů dostanou až za několik let. Podle nových informací totiž Apple plánuje, že jeho vrcholné iPhony pro rok 2028 dostanou zcela novou generaci procesorů A22 Pro vyráběných pokročilým 1,4nm procesem. Pokud se tyto plány podaří naplnit, půjde o další významný milník ve vývoji mobilních čipů. Apple by se totiž během pouhých několika let posunul od současných 3nm procesorů přes 2nm generaci až k výrobní technologii, která ještě nedávno působila téměř futuristicky.
Co vlastně znamená 1,4nm proces?
Menší výrobní proces zpravidla znamená dvě věci – buď vyšší výkon při stejné spotřebě energie, nebo stejný výkon při výrazně nižší spotřebě. A právě druhá možnost bývá pro smartphony často ještě důležitější. Podle dostupných informací má totiž nová výrobní technologie TSMC označovaná jako A14 nabídnout až o 15 % vyšší výkon oproti současné 2nm generaci. Alternativně může při stejném výkonu snížit spotřebu energie až o 30 %. V praxi by to mohlo znamenat delší výdrž baterie, nižší zahřívání a současně větší prostor pro stále náročnější funkce umělé inteligence, které Apple v posledních letech agresivně rozvíjí. Z uživatelského hlediska je pak dle mého nejzajímavější právě skokové snížení energetické náročnosti, což se logicky projeví (snad i díky dalším úspornějším komponentům) na výdrži baterie.
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Čeká nás několik generačních skoků po sobě
Zajímavé je sledovat, jak rychle se má Apple podle současné roadmapy posouvat. Letos používají iPhony 17 čipy vyráběné 3nm procesem. Už letos na podzim mají iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a očekávaný skládací iPhone přejít na první generaci 2nm čipů A20 Pro.
Rok 2027 má následně patřit čipům A21, které budou stále využívat 2nm výrobu, avšak s dalšími optimalizacemi. A teprve v roce 2028 má dorazit generační skok v podobě A22 Pro postaveného na 1,4nm procesu. Jinými slovy, Apple plánuje během čtyř let dvě velké změny výrobní technologie, což je tempo, které jsme v posledních letech příliš často nevídali.
Možná ještě zajímavější je jiná informace. Podle několika zdrojů Apple zvažuje, že část budoucí výroby některých čipů svěří společnosti Intel. TSMC by sice nadále vyrábělo nejvýkonnější procesory řady Pro, ale Intel by mohl získat zakázky na některé méně výkonné varianty určené pro základní modely iPhonů, iPadů nebo Maců. Pokud by se tento scénář naplnil, šlo by o zásadní změnu. TSMC totiž vyrábí čipy pro Apple exkluzivně už celou dekádu a právě tato spolupráce stojí za většinou úspěchů Apple Silicon.
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Důvod, proč Apple investuje do stále pokročilejších čipů, je poměrně jednoduchý. Budoucnost firmy se stále více točí kolem Apple Intelligence a lokálně běžících AI modelů. Každá nová generace procesorů přináší výkonnější Neural Engine, rychlejší práci s daty a efektivnější zpracování strojového učení. Právě proto se dnes Apple soustředí nejen na výkon CPU a GPU, ale stále více i na schopnost provozovat složité AI úlohy přímo v zařízení bez nutnosti komunikace s cloudem.
Rok 2028 může být pro iPhone přelomový
Pokud se současné plány nezmění, bude rok 2028 pro Apple mimořádně zajímavý. Vedle nové generace iPhonů totiž firma plánuje také další rozšiřování AI funkcí, chytrých brýlí, AirPods s kamerami a dalších zařízení schopných vnímat okolní svět. Právě čipy A22 Pro mají být jedním ze základních stavebních kamenů této strategie.
Samozřejmě je potřeba mít na paměti, že do roku 2028 zbývají ještě více než dva roky a plány se mohou změnit. Už nyní je ale jasné, že Apple nevidí budoucnost iPhonu jen v lepších fotoaparátech nebo tenčích rámečcích. Skutečný souboj se bude odehrávat uvnitř zařízení a právě čipy budou tím, co rozhodne o tom, jak schopná bude příští generace umělé inteligence.